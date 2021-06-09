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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز الإغتسال بدون وضوء؟ .. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

هل يجوز الإغتسال بدون وضوء ؟  قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاغتسال يصح بدون وضوء، فهو سنة من سننه، وليس شرط لصحته، لافتًا: الأولى الوضوء قبل الغسل، وإن لم يفعل المغتسل فلا شيء عليه.  


وأضاف « شلبي» في إجابت عن سؤال: « هل يصح الاغتسال بدون وضوء؟»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أصغر أو أكبر ، وإما إن يكون بغرض التبرد.

 

وأوضح مدير إداة الفتاوى الهاتفية  أن الاغتسال يصح بوصول الماء إلى كامل الجسد، خاصة إذا كان الغسل من حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس .

 

هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ 


أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6]. وأفاد «العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-. وأشار بأن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة، وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا». ونبه على أنه يجوز الوضوء مع الاستحمام بشرط عدم لمس العورة، لافتًا إلى أنه حال مس العورة فالغسل صحيح ولا الوضوء غير صحيح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل الاغتسال يغني عن الوضوء هل يجوز الإغتسال بدون وضوء دار الإفتاء الصلاة

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