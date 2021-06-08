قريبا.. أحمد سعد يشوق متابعيه لصدور أحدث أغانيه "سكوت"

شوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنيه جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "سكوت .. سكوت .. سكوت"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي:

"منتظرين – ديمًا نجم – ايوة بقي مستنين – انت فنان جامد – مبروك وبالتوفيق".

وما لا يعرفه كثيرون أن أحمد سعد، انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرت فيها سويا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر.

يأتي ذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام". وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.