مشروع حديقة تلال الفسطاط.. الرئيس يوجه بالبدء الفوري في تنفيذه.. ويكلف بضغط المخطط الزمني التنفيذي

مشروع حديقة تلال الفسطاط:

الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

يقام على مساحة 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية

يحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة

المشروع يتضمن أنشطة تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور

المشروع يتضمن عرض الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة

يتيح المشرع التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".

واستعرض «مدبولي»، تفاصيل مشروع حديقة تلال الفسطاط، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.

وأضاف «راضي»، أن حديقة تلال الفسطاط ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.

مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.

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