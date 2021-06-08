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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوعدك.. سمية الخشاب تروج لأحدث مهرجان مع عمر كمال.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها بصحبة المطرب عمر كمال، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت سمية الخشاب مرتدية فستان باللون الأسود، مع اكسسوارات ذهبية، بينما يرتدي عمر كمال بدلة سوداء ،أثناء وقوفهم أمام سيارة حمراء.

 

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة : "شوفوا مهرجان اوعدك علي يوتيوب".

 

وطرحت سمية الخشاب أغنيها الجديدة “أوعدك”، مع عمر كمال، اليوم الثلاثاء، عبر القناة الرسمية لمغني المهرجانات بموقع يوتيوب.

 

ونشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدًا له بصحبة النجمة سمية الخشاب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

         

وظهر عمر كمال مع سمية الخشاب من كواليس أغنية أوعدك وعلق قائلاً: "بكرة الساعة ٦ على قناتى الرسمية مهرجان أوعدك".

 

وتقول كلمات الأغنية:

"أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،" وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: "يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر".

 

 

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب المطرب عمر كمال عمر كمال اغنية اوعدك

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