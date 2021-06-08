صدمة جديدة.. سلالة كورونا الهندية تصيب بالغرغرينا وفقدان السمع.. تفاصيل

سلالة كورونا الهندية

زعم الأطباء الهنود أن السلالة الجديد لفيروس كورونا تسبب الإصابة بالغرغرينا وفقدان السمع الذي لم تفعله السلالات القديمة من الفيروس.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل"، تعرضت الهند لموجة مرعبة من سلالة كورونا الجديدة ، المعروف باسم B1617.2 أو "دلتا" ، في الربيع ، حيث أصاب الفيروس الملايين من الناس .

وقال العلماء إن المتغير الجديد يبدو أنه الأكثر عدوى من اي سلالة أخرى حتى الان ، ويشير المسعفون إلى أنه قد يكون أكثر خطورة أيضًا.

وأوضح البعض في الهند أنهم شهدوا ارتفاعًا في عدد مرضى كورونا المصابين بالصمم أو الغرغرينا بسبب جلطات الدم .

وأشاروا إلى أن هذا السلالة لا توجد إلا في الهند حتى الآن لأن الملايين من الأشخاص أصيبوا بالعدوى في فترة زمنية قصيرة ، ولم تظهر عليهم هذه الأعرض ، فيما يوجد مخاوف بشأن مدى سرعة انتشار المتغير واحتمالية جعل اللقاحات أقل فاعلية