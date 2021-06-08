بإطلالة فاتنة.. أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور من داخل مصر.. شاهد

شاركت الفنانة سيرين عبد النور صور جديدة لها من داخل مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تظهر سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة جميلة، حيث ترتدي فستان باللون الأبيض، مكشوف الكتف، ومزود بفتحة لدي الساق من الاسفل.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها القصير منسدلًا على أكتافها، مع ميك أب رقيق بالألوان الترابية الجذابة.

وعلقت سيرين عبد النور علي الصور كاتبة: "من اجواء وجودي بمصر الحبيبة، بحب مصر".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي:"جميلة أوي – انيقة – الفستان تحفة – منورة مصر".

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «دور العمر» البوستر الرسمى له ، وذلك تمهميداً إلى عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وظهر على البوستر كل من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الاولى بلوك مختلف عن باقى أعمالها .

العمل من إخراج سعيد الماروق وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .