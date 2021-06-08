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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلي بالك| ارتفاع شديد في درجات الحرارة غداً.. والقاهرة تسجل 38 درجة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غداً، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ولطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غداً، هي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة غداً، تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى و23 للصغرى، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و 29 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و29 للصغرى، جنوب الصعيد 43 للعظمى و28 للصغرى. 

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