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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم .. وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 /6 /2021

حظك اليوم
حظك اليوم

كشف خبراء الأبراج عن توقعات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، وحظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية وفقا لموقع “indiatoday”.

توقعات الأبراج الأربعاء 9 يونيو 2021 :

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الحمل

اليوم سوف تتعلم شيئًا جديدًا، ستبذل جهودًا لفهم كل شيء بعمق، التغييرات التي أجريتها في روتينك اليومي ستكون مفيدة.

الثور 

يمكنك الحصول على النجاح في إكمال مهمة معينة، من المهم أن تؤمن بالكرمة بدلاً من مجرد الحظ، اليوم، بصرف النظر عن الروتين، ستقضي بعض الوقت في مجالات اهتمامك.

الجوزاء 

حاول تسوية أي نزاع يتعلق بالمنزل أو الأقارب، لا تعطي أهمية كبيرة للأفكار السلبية، سوف تكون قلقًا بشأن صحتك أو أي فرد من أفراد المنزل.

السرطان 

سوف تحصل على تعاون كامل من موظفيك، سيحصل الشباب على بعض الأخبار الجيدة، سيكون هناك بعض التحسن في الوضع المالي.

العذراء

تجنب القيام بأي نوع من المخاطرة خلال هذا الوقت ولا تولي اهتماماً للمهام الخطرة، سينزعج الآباء لأن أطفالهم لن يحصلوا على النجاح المنشود في المشروع، من الضروري أن تبدي اهتمامًا بأطفالك.

الأسد 

على الرغم من امتلاكك لعقلية إيجابية، ستظل تشعر بالحزن بسبب أفكارك السلبية، حان الوقت لتنسى الماضي وتتبنى منظورًا جديدًا، سوف تتلقى أخبارًا جيدة بسبب أطفالك.

الميزان 

لا تدع إيمانك يتحول إلى غطرسة. ستزداد ثقتك بسبب التقدم، ولكن بسبب هذا، سيتغير سلوكك تجاه الناس أيضًا، عن علم أو بدون قصد أنت تؤذي الناس.

العقرب 

من المهم الحصول على إرشادات من كبار السن أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالوظيفة  حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الأشياء المتعلقة بقرارك.

القوس 

سيبقى الجو العائلي لطيفًا، مساهمتك ضرورية للحفاظ على علاقتك مع شريك حياتك.

الجدي

احتفظ بمستنداتك المهمة معك، لا تتخذ أي قرار على عجل، هذا يمكن أن يؤدي إلى أخطاء، أي نشاط غير عادي لأطفالك يمكن أن يضر بتقديرك لذاتك، سيكون من الأفضل توجيههم بشكل صحيح.

الدلو 

ضع في اعتبارك الاقتراحات التي قدمها الآخرون أيضًا، لكن ضع في اعتبارك أيضًا أنه قبل القيام بأي عمل، من المهم الانتباه إلى جوانبه الجيدة والسيئة أيضًا، من الضروري أيضًا توجيه أطفالك.

الحوت 

التقدم في العمل، سوف تنخفض ديونك، أخبار سارة في طريقها، جربها بالكامل وحاول أن تكون في الحاضر قدر الإمكان.

 

 

 

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