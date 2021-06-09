عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الطرق

بتكلفة ٦٢ مليون جنيه.. الانتهاء من رصف ١٩ طريق في قرى البحيرة

رصف الطرق في البحيرة
رصف الطرق في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه يتم بصفة مستمرة متابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والخطط المحددة .

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

تحرير 81 محضرا للصيدليات المخالفة في البحيرة

وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من رصف ١٠ طرق خلال شهر مايو الماضى، بنطاق مدن ومراكز المحافظة بتكلفة ٤١ مليون و ١٦٠ ألف جنيه وتضمنت الآتي:-

- رصف طريق جسر الفيرانية مركز الدلنجات بطول ٢،٦كم وبتكلفة ٥،١ مليون جنيه.

- رصف طريق النقراشي جبارس بايتاي البارود  بطول ٢،٥ كم بتكلفة ٣،٤٦ مليون جنيه.

- رصف طريق زاوية غزال نخنوخ مركز دمنهور 2،3 كم بتكلفة ٣،٦ مليون جنيه

- رصف طريق جسر ترعة الجرن مركز دمنهور بطول 2 كم بتكلفة ٣،٩ مليون جنيه.

-رصف طريق منشية الزرافة شبراخيت بطول 2،2 كم بتكلفة  ٣،٤ مليون جنيه.

- نهو سند جوانب طريق قافلة وطبقة الأساس بمركز ابوحمص بطول 2،5 كم بتكلفة ٤ مليون جنيه.

- رصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول 0،700 كم بتكلفة ١، مليون جنيه.

- رصف طريق الحماد الشرقي والغربي بمركز رشيد بطول 5 كم بتكلفة ٦مليون جنيه.

- رصف طريق المغازي نخنوخ مركز المحمودية بطول 1،300كم بتكلفة ٢،٢٥ مليون جنيه.

-رصف طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2،00كم بتكلفه 3 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من  أعمال الصيانة ورد الشيء لأصله خلال شهر مايو لعدد ٩ طرق بتكلفة  ٢١ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه والتي شملت :-

- طريق مستناد - فرنوى مركز شبراخيت بطول 1.7كم بتكلفة ٢،٥ مليون جنيه.

- طريق طراد النيل مركز المحمودية بطول 1،8كم بتكلفة ٢ مليون جنيه.

- سند جوانب طريق جسر المحمودية ترعة الحاجر مركز حوش عيسى بطول 200 بتكلفة 750 ألف جنية

- طريق زبيدة بمركز ومدينة ايتاى البارود بطول 2 كم بتكلفة ٣،٧٥ مليون جنيه.

- طريق منشية الزرافة بمركز شبراخيت بطول 1،5كم بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه.

- طريق سكه الباشا مركز الرحمانيه بطول 1كم بتكلفة ٢،٥٥ مليون جنيه.

- طريق طراد النيل بمركز المحمودية بطول 7 كم بتكلفة ٣.٧٥٠ مليون جنيه

- طريق بسنتواى بمركز أبو حمص بطول 1 كم بتكلفة ١،٩ مليون جنيه

- طريق مستناد مركز شبراخيت بطول 1،7كم بتكلفة ٢ مليون جنيه.

رصف الطرق في البحيرة محافظ البحيرة اخبار المحافظات البحيرة جبارس زاوية غزال الدلنجات شبراخيت أبوحمص رشيد

موضوعات متعلقة

تعرف على خطة جامعة دمنهور لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

انجازات فترة حكم السيسي.. أهم قرارات التجارة الخارجية خلال 7 سنوات

أخصائى فيروسات: كورونا دائم التغير.. ووعى المواطن أكبر لقاح لمواجهة الفيروس

شيكابالا وطارق حامد يتدخلان لإقناع ساسى بالعودة للزمالك

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

يعرض إنجازات السيسي علي مدار 7 سنوات.. هاشتاج #شكرا_يا_ريس يتصدر تويتر

مدرب الإسماعيلى يعدد مزايا التوقف الدولى قبل استئناف الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

القوات المسلحة تعلن عن وظائف جديدة شاغرة .. تعرف على الشروط والتفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ