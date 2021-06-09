بتكلفة ٦٢ مليون جنيه.. الانتهاء من رصف ١٩ طريق في قرى البحيرة

رصف الطرق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه يتم بصفة مستمرة متابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والخطط المحددة .

وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من رصف ١٠ طرق خلال شهر مايو الماضى، بنطاق مدن ومراكز المحافظة بتكلفة ٤١ مليون و ١٦٠ ألف جنيه وتضمنت الآتي:-

- رصف طريق جسر الفيرانية مركز الدلنجات بطول ٢،٦كم وبتكلفة ٥،١ مليون جنيه.

- رصف طريق النقراشي جبارس بايتاي البارود بطول ٢،٥ كم بتكلفة ٣،٤٦ مليون جنيه.

- رصف طريق زاوية غزال نخنوخ مركز دمنهور 2،3 كم بتكلفة ٣،٦ مليون جنيه

- رصف طريق جسر ترعة الجرن مركز دمنهور بطول 2 كم بتكلفة ٣،٩ مليون جنيه.

-رصف طريق منشية الزرافة شبراخيت بطول 2،2 كم بتكلفة ٣،٤ مليون جنيه.

- نهو سند جوانب طريق قافلة وطبقة الأساس بمركز ابوحمص بطول 2،5 كم بتكلفة ٤ مليون جنيه.

- رصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول 0،700 كم بتكلفة ١، مليون جنيه.

- رصف طريق الحماد الشرقي والغربي بمركز رشيد بطول 5 كم بتكلفة ٦مليون جنيه.

- رصف طريق المغازي نخنوخ مركز المحمودية بطول 1،300كم بتكلفة ٢،٢٥ مليون جنيه.

-رصف طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2،00كم بتكلفه 3 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة ورد الشيء لأصله خلال شهر مايو لعدد ٩ طرق بتكلفة ٢١ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه والتي شملت :-

- طريق مستناد - فرنوى مركز شبراخيت بطول 1.7كم بتكلفة ٢،٥ مليون جنيه.

- طريق طراد النيل مركز المحمودية بطول 1،8كم بتكلفة ٢ مليون جنيه.

- سند جوانب طريق جسر المحمودية ترعة الحاجر مركز حوش عيسى بطول 200 بتكلفة 750 ألف جنية

- طريق زبيدة بمركز ومدينة ايتاى البارود بطول 2 كم بتكلفة ٣،٧٥ مليون جنيه.

- طريق منشية الزرافة بمركز شبراخيت بطول 1،5كم بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه.

- طريق سكه الباشا مركز الرحمانيه بطول 1كم بتكلفة ٢،٥٥ مليون جنيه.

- طريق طراد النيل بمركز المحمودية بطول 7 كم بتكلفة ٣.٧٥٠ مليون جنيه

- طريق بسنتواى بمركز أبو حمص بطول 1 كم بتكلفة ١،٩ مليون جنيه

- طريق مستناد مركز شبراخيت بطول 1،7كم بتكلفة ٢ مليون جنيه.