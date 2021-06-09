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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القسمة كده.. مواهب غنائية مسرحية على مسرح البالون

صدى البلد

قدم البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية بالامس على مسرح البالون عرض اليوم الواحد " القسمة كده".


 

و مسرحية " القسمة كده" من العروض الاون لاين الغنائية التى ترتبط بالمسرح للتأكيد على الهوية و احياء الطراز المسرحي.


 

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أعمال بارتولدى وسان سانس بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بالأوبرا السبت

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الفنون الشعبية والليلة الكبيرة يجذبان أنظار جمهور هل هلالك في ليلته السادسة

استطاع مسرح البالون ان يضم العديد من المواهب الشبابية لتقديم عروض مسرحية تواكب العصر و يقدم الصورة الغنائية لهم فى قالب مسرحي مميز لإحياء طراز عريق.


 

الجدير بالذكر ان مسرح البالون يقدم اربع صور غنائية وهم" السلطانية ..والقسمه كده.. وسهره في حي السيد".


 

القسمه كده بطوله ياسمين الخطيب وعلي الهلباوي ومن تأليف زين الدين عبد الله والحان عبد الرؤوف عيسي ومعالجه دراميه  الشاعر الكبير فوزي إبراهيم و اخراج منير مراد.


 

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الفنون الشعبية عروض مسرحية البيت الفني للفنون الشعبية المسرح الكبير علي الهلباوي الليلة الكبيرة للفنون الشعبية ياسمين الخطيب

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