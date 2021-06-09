القسمة كده.. مواهب غنائية مسرحية على مسرح البالون

قدم البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية بالامس على مسرح البالون عرض اليوم الواحد " القسمة كده".





و مسرحية " القسمة كده" من العروض الاون لاين الغنائية التى ترتبط بالمسرح للتأكيد على الهوية و احياء الطراز المسرحي.





استطاع مسرح البالون ان يضم العديد من المواهب الشبابية لتقديم عروض مسرحية تواكب العصر و يقدم الصورة الغنائية لهم فى قالب مسرحي مميز لإحياء طراز عريق.





الجدير بالذكر ان مسرح البالون يقدم اربع صور غنائية وهم" السلطانية ..والقسمه كده.. وسهره في حي السيد".





القسمه كده بطوله ياسمين الخطيب وعلي الهلباوي ومن تأليف زين الدين عبد الله والحان عبد الرؤوف عيسي ومعالجه دراميه الشاعر الكبير فوزي إبراهيم و اخراج منير مراد.





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