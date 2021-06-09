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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يناقش قضية الإذن في الذكر.. أسامة الأزهري في ضيافة رامي رضوان على DMC

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

يحل الدكتور أسامة الأزهري   أحد علماء الأزهر الشريف، ضيفًا على  برنامج مساء DMC  مع الإعلامي رامي رضوان اليوم الأربعاء،  في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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وقال الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك:" حول قضية الإذن في الذكر.. تابعت على مدى الأسبوع الماضي كل ما أثير حول قضية الإذن بذكر الله تعالى، وكل ما تفضلتم بكتابته على الصفحة هنا قبولا أو رفضًا أو شتمًا أو استفهامًا أو تعليقا، مع احترامي وتقديري لكل وجهة نظر تفضل أحد منكم بطرحها..ويسعدني التعليق على كل ذلك الليلة بإذن الله تعالى مع الصديق العزيز  رامي رضوان في مساء DMC.


وقال الدكتور أسامة الأزهري، إن الإذن في الذكر معناه طلب الدعاء بالتوفيق فيه، فكل من طلب الإذن في الذكر أدعو له بالتوفيق فيه، وأرجو منه الدعاء أيضًا".

وأشار إلى أن العلماء نظروا في السنة النبوية، فوجدوا الذكر في ختم الصلاة 33، وفي صحيح مسلم الاستغفار 70، والتسبيح 100، إلى غير ذلك من الأعداد، فاجتهدوا في فهم سر هذه الأعداد، اهتداءا بالهدي النبوي، فتوصلوا إلى أن الذكر بأعداد معينة يعين الذاكر لله، ويساعده على الانضباط في الذكر والمواظبة عليه، ومن أراد عدم التقيد بأعداد فلا حرج عليه، وتوصل العلماء إلى رقم لكل اسم من أسماء الله يعين من يذكر ويساعده على الانتظام في الذكر.
 

أسامة الأزهري قضية الإذن في الذكر الإذن في الذكر معناه طلب الدعاء السنة النبوية

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