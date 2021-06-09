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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مع اقتراب عيد الأضحى.. الفلاحين تكشف أسعار ومواصفات الأضحية الجيدة

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم المذبوحه والحية هذا الموسم ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك مستقرة، لافتا إلى أن المشروع القومي للبتلو وتوفير وزارة التموين اللحوم المبردة والمجمدة تسببا في استقرار أسعار اللحوم.

 

وأضاف «أبوصدام»، أن أسعار اللحوم الحية تتراوح ما بين 55 و57 جنيها للكيلو في قائم البقري وما بين 45 إلى 50 جنيهى لكيلو الجاموس القائم، وتراوحت أسعار العجول متوسطة الحجم ما بين 13 ألف إلى 16 ألف جنيه للرأس والخروف الحي ما بين 3000 جنيه إلى 6000 جنيه، حسب حجم ونوع الخروف بمعدل 40 إلى 45 جنيها للكيلو ووصل كيلو الماعز قائم ما ببن 45 إلى 60 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي المذبوحة ما بين 120إلى 150 جنيها للكيلو وتباع اللحمة المستوردة ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن معظم أسعار اللحوم لا تختلف كثيرا عن أسعارها في العام الماضي في نفس التوقيت.

 

وأكد ضرورة تحري الدقة في شراء اللحوم المذبوحة والتأكد من ذبح اللحوم في المجازر المرخصة، بحيث تحمل ختم المجزر مع ضرورة أن لا تكون اللحوم ذات رائحة كريهة أو يكون لونها قاتم وغير طبيعي مع الشراء من الأماكن المعروفة والمرخصة حفاظا على صحة المستهلك، ونصح بأن الأضحية المثالية يجب أن تكون خالية من جميع العيوب الظاهرة فتكون أرجلها وعيونها وأذانها وذيلها سليمة خالية من الإفرازت وغير مريضة، وتكون في العمر الشرعي للأضحية فتكون في الإبل كاملة لـ5 أعوام وتكمل عامين في الأبقار وعاما في الماعز وتزيد عن 6 أشهر في الضان، ويفضل أن تكون الأضحية دون كرش وليست كبيرة في السن وشعرها لامع ونشيطة.

عيد الأضحى الفلاحين اللحوم اسعار اللحوم

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