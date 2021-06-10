إصابة طفلة إثر سقوطها من جذع نخلة في سوهاج

أصيبت طفلة في بداية العقد الثاني من العُمر بجرح رضي بالجبهة، إثر تسلقها جذع نخلة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول “مروة أبو زيد - ١١ سنة - تلميذة - وتقيم دائرة المركز”، مُصابة بجرح رضي بالجبهة، ادعاء سقوط من أعلى جذع نخلة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها “أبو زيد. م”، ٥٨ سنة، مدرس، قرر أنه أثناء لهو ابنته المذكورة وتسلقها جذع نخلة أمام منزل أسرتها، اختل توازنها وسقطت أرضًا، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحويل الطفلة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.