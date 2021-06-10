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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أكبر عملية تسربب لمليارات كلمات المرور في التاريخ.. بالرابط تحقق من معلوماتك

تسريبر كلمات مرور
تسريبر كلمات مرور

اكتشف فريق الأمن السيبراني CyberNews، تسريب كلمات المرور لحوالي 8.4 مليار كلمة مرور في واحدة من أكبر انتهاكات البيانات التي شهدها العالم على الإطلاق.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، عثر الفريق العمل البارع في CyberNews، على ملف تجميعي يحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور مسروقة ومسربة في منتدى للقراصنة مع ملف نصي ضخم بحجم 100 جيجابايت.

 

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وظهر الملف باسم RockYou2021 في منتدى للقرصنة، والذي تم تحميله على مواقع الويب ويتميز بقاعدة بيانات ضخمة لكلمات مرور الأشخاص.

ويقول فريق CyberNews للأمن السيبراني: "إنه في المجموع، قام هاكرز مجهول، بتحميل وعرض ملف TXT بحجم 100 جيجابايت يحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور"، مضيفا: "إنه من شبه المؤكد أن يؤثر هذا الهجوم على عدد كبير جدًا من الأشخاص حول العالم".

ومن المحتمل أن يكون ملف التسريب الضخم المسمى RockYou2021، وفقا لفريق CyberNews، قد يشير إلى خرق في البيانات حدث في 2009، والذي أطلق عليه في ذلك الوقت اسم RockYou، سيئ السمعة.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يتذكرون الحدث الشائن، تمكن مجرمو الإنترنت في ذلك الوقت من اختراق عددا من خوادم صفحات الإنترنت لشركة عملت مع MySpace، الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، واستولو على أكثر من 32 مليون كلمة مرور ومعرفات البريد الإلكتروني، تم جمعها من بيانات حالية مسروقة من شركات مثل: نتفلكس، ولينكدين.

وعن التهديد الأخير، قال CyberNews: " إن الجمع بين 8.4 مليار كلمة مرور فريدة من نوعها مع مجموعات الاختراق الأخرى التي تتضمن أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني، يمكن لممثلي التهديد استخدام مجموعة RockYou2021 لشن هجمات على قاموس كلمات المرور ضد عدد لا يحصى من الحسابات عبر الإنترنت".

وذلك نظرًا لأن معظم الأشخاص يعيدون استخدام كلمات المرور الخاصة بهم عبر العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية  فمن المحتمل أن يصل عدد الحسابات المتأثرة بحشو بيانات الاعتماد وهجمات اختراق كلمات المرور في أعقاب هذا التسريب إلى الملايين، إن لم يكن مليارات الحسابات.

إذا كنت تشك في أن كلمة المرور الخاصة بك قد تم تضمينها في مجموعة تسريب البيانات الأكبر في التاريخ حتى الآن، يمكنك التحقق بسهولة لمعرفة ما إذا كانت حساباتك قد تعرضت للاختراق، إذ أنشأت CyberNews صفحة ويب مخصصة لمعرفة إذا كنت بياناتك مدرجة ضمن القائمة وكانت جزءًا من الاختراق (يمكنك تجربته من خلال هذا الرابط هنا).

أو يوصيك فريق CyberNews، بالتحقق فورا وتغيير كلمات المرور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم في 8.4 مليار كلمة مرور المسربة، كما أنه من الجيد في هذا الإطار 

كلمات المرور تسريب هاكرز منتدى قراصنة كلمة مرور مسروقة

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