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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تغزو سوق أجهزة الكمبيوتر بأول إصداراتها

لاب توب وجهاز لوحي
لاب توب وجهاز لوحي

نشر الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي في الهند وأوروبا، مادهاف شيث، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إعلانا تشويقيا للكشف عن إصدار الشركة الأول من أجهزة الكمبيوتر المحمول.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل شركة ريلمي على تنويع محفظتها من الأجهزة الإلكترونية، ويبدو أنها ستحصل أخيرا على أول جهاز كمبيوتر محمول من تصنيعها.

 

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وكتب مادهاف عبر منشوره المخصص للجهاز المحمول مع الملصق التشويقي رسالة مشفرة بعنوان “ Hello World“، حيث يظهر كمبيوتر ريلمي خارج ظرف رقيق، مما يشير إلى أن هذا الإصدار المرتقب سيأتي بتصميم نحيف للغاية.

 

وقال المسئول التنفيذي إنه من المقرر أن يتم الكشف عن اسم الجهاز الجديد في وقت لاحق، كما تشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم يأتي كـ جزء من العلامة التجارية الفرعية Dizo، التي قدم منها بعضا من تقنيات الذكاء الاصطناعي AIoT التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

 

وطرح ريلمي لجهاز كمبيوتر محمول سيجعلها أول علامة تجارية للهواتف الذكية لمجموعة “BBK Electronics“ التي تغزو سوق أجهزة الكمبيوتر، بينما لم تقدم أوبو وOnePlus  أي شيء من هذا القبيل.

 

ريلمي تشوق لجهاز لوحي جديد

وبعدما قامت شركة ”ريلمي“ بإثارة التشويق حول أول إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول، كشف مدير التسويق للعلامة التجارية، فرانسيس وونج، عن مفاجأة جديدة ، حيث من المتوقع أن ينضم إليه جهاز لوحي من الشركة الصينية.

 

وشارك وونج استطلاعًا على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، من أجل السماح لعشاق العلامة التجارية الصينية بالتصويت على الاختيار من القائمة المتاحة من بين خيارين لاختيار اسم الجهاز اللوحي الجديد وهم Realme Pad و Realme Tab.

 

وحصل اسم Realme Tab على نسبة 50.3٪ من جميع الأصوات بالاستطلاع، مقارنة بـ 49.7٪ لـ Realme Pad ، ويتبقي فقط  20 ساعة على نهاية التصويت.

 

ريلمي أول جهاز كمبيوتر تويتر جهاز لوحي Realme Tab

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