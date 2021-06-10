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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2020/2021. 

 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 70.38%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1276 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 37.68%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1542 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 43.29%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1439 طالبًا وطالبة.

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 وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html

شيخ الأزهر وكيل الأزهر تيجة الدور الأول لشهادات القراءات نتيجة التجويد

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