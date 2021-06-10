عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

صدى البلد

يمثل الشاب المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على وجهه  خلال تواجده في زيارة ميدانية، أمام قاض في محاكمة سريعة اليوم الخميس لمعاقبته على فعله.

وقال المدعي العام "أليكس بيرين" في بيان إن الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي والذي يدعى "داميان تاريل" أقر بضرب ماكرون أثناء زيارة الرئيس لكلية تدريب مهنية، لكنه أبلغ المحققين أن ذلك لم يكن مع سبق الإصرار.

وفي اعترافاته قال العاطل عن العمل والذي يبلغ  من العمر 28 عامًا، إنه كان مقربا من حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة التي هزت رئاسة ماكرون ، واعتنق معتقدات سياسية يمينية متطرفة.

txt

ماكرون للجنة اليهودية الأمريكية: ملتزمون بأمن إسرائيل ويجب دفع المفاوضات لتحقيق السلام مع الفلسطينيين

txt

كيف تناولت الصحافة الفرنسية صفعة ماكرون؟

وقال “بيرين” في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء "أكد أنه تصرف تهور ودون تفكير للتعبير عن استيائه، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
أذهل هجوم "تاريل" على الرئيس العالم والمحيطين، بينما وصف ماكرون الحادث في وقت لاحق بأنه حادث فردي وقال إن العنف والكراهية يشكلان تهديدا للديمقراطية.

وصف معارف تاريل بأنه رجلاً يحب لعب الأدوار ولم يكن مثيرا للمتاعب،  قال المدعي العام إنه لم يكن عضوا في أي جماعة سياسية أو متشددة.

txt

صفعة ماكرون ليست الأولى .. وقائع لن تُمحى من ذاكرة رؤساء فرنسا

txt

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر ستصبح قطبًا إقليميا لتسييل الغاز بغرض التصدير لـ أوروبا

تم القبض على تاريل مع رجل آخر من مسقط رأسه في سان فالييه، وقال بيرين إن الشرطة عثرت على أسلحة ونسخة من بيان السيرة الذاتية لأدولف هتلر "كفاحي" وعلم أحمر شيوعي في منزل الرجل الثاني.

كان الرئيس في رحلة إلى منطقة دروم في جنوب شرق فرنسا للاطمئنان على وضع البلاد بعد الوباء ولم يتبق سوى أقل من عام قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرجل الثاني لن يواجه أي اتهامات تتعلق بالصفع لكنه سيحاكم بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني في عام 2022.

موضوعات متعلقة

المحيط الضال.. رسميًا.. الأرض بها 5 محيطات

حالتها خطيرة.. تمساح ضخم يغرس أسنانه في جسد سيدة

ترامب على حق.. العلماء يثبتون فاعلية دواء في مكافحة فيروس كورونا

تهديدات للموظفين.. صورة الملكة إليزابيث تتسبب في أزمة بجامعة أكسفورد

مع الجمهور.. الملكة إليزابيث تحتفل بـ عيد ميلاد الأمير فيليب الـ 100

كسوف للشمس يخلق حلقة من نار.. ظاهرة كونية نادرة تحدث في هذه الدول

احتجزت العريس وأسرته كرهائن.. عروس تلغي حفل زفافها بسبب رقصة

للمرة المليون.. هاري وميجان يكسرون العادات الملكية بـ مولد ليليبيت ديانا

ترشيحاتنا

مؤسسة QS للتصنيف الدولي للجامعات تكرم جامعة الأزهر في دبي

غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

الأيرلندي العائد يصارع ترامب أوروبا.. بايدن في حرب مكتومة مع جونسون لترميم الجسر عبر الأطلسي

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

وكيل مصطفى محمد يكشف حقيقة تفعيل جالاتا سراي بند شراء الأناكوندا

المحكمة تنتصر للفقراء.. منح مواطن وأسرته وحدة سكنية بدلًا من عشة "زرزارة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

الدليفري من الأبلكيشن.. خضوع خدمات توصيل الطعام عبر النت لضريبة"القيمة المضافة"

تحرير 37 مختطفاً في ليبيا بينهم مصريون

أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ