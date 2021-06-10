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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحب فوق خليج كاربيس.. فسحة لـ بايدن وجونسون بصحبة زوجاتهما.. صور

الرئيس الأمريكي ورئيس
الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا وزوجاتهم

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، برفقة زوجاتهم  في منتزه على خليج كاربيس ببريطانيا.

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وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، وهي ترتدي جاكيت كتب عليه "love" أثناء التنزه مع زوجها برفقة العروسين جونسون وكاري.

وكانت الخلافات عصفت بالبلدين في أعقاب الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ووصف المحافظون بايدن بأنه "شيخ" بسبب دوره الذي خذلهم فيما يخص الانسحاب.

وحاول بايدن عبر لقائه رئيس الوزراء البريطاني تحسين الأزمة بين البلدين، في أعقاب البريكست.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، تزوج من صديقته كاري من أقل من أسبوعين، في حفل بسيط بسبب الإجراءات الاحترازية.

 

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي كاري جيل بايدن

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