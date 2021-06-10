الحب فوق خليج كاربيس.. فسحة لـ بايدن وجونسون بصحبة زوجاتهما.. صور

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، برفقة زوجاتهم في منتزه على خليج كاربيس ببريطانيا.

وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، وهي ترتدي جاكيت كتب عليه "love" أثناء التنزه مع زوجها برفقة العروسين جونسون وكاري.

وكانت الخلافات عصفت بالبلدين في أعقاب الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ووصف المحافظون بايدن بأنه "شيخ" بسبب دوره الذي خذلهم فيما يخص الانسحاب.

وحاول بايدن عبر لقائه رئيس الوزراء البريطاني تحسين الأزمة بين البلدين، في أعقاب البريكست.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، تزوج من صديقته كاري من أقل من أسبوعين، في حفل بسيط بسبب الإجراءات الاحترازية.