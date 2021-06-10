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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأعلى للجامعات يعتمد الحاسب الآلي بجامعة الأزهر في التحول الرقمي

مركز الحاسب الآلي
مركز الحاسب الآلي

حصل مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر على شهادة الاعتماد في مجال أساسيات التحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات، والتي سبقها  بسنوات كثيرة اعتماد المركز أيضا   وحصوله على شهادة اعتماد  دولى من icdl arabia من منظمة اليونسكو. 

 

وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح صالح مديرة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر، ان الدعم الكبير الذي يحظى به مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر من قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئول ملف التحول الرقمي، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جعل المركز يحقق ما وصل إليه الآن. 

 

وأشارت إلى أن المركز  كان في طليعة المراكز التدريبية في الجامعات المصرية، التي  قامت بخطوات ملموسة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، والطلاب والطالبات على أساسيات  الحاسب الآلي، وقت افتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر له رسميا  عام 2006 م، وقت ان كان رئيسا لجامعة الأزهر. 


وأوضحت مدير مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر  أن هذه الشهادة التي حصل عليها مركز الحاسب الآلي أصبحت متطلبا أساسيا  للجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين والقيادات من أجل الترقي. 


وأضافت أبو الفتوح أن مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر ، يقدم خدماته لجميع منسوبي جامعة الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب والطالبات على مدار أيام الأسبوع. 


جدير بالذكر أن هناك تعاونا بين مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر والوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جادالله  مدير الوحدة و الدكتور هاجر التونسي  استشاري الوحدة؛ والأستاذ محمد عبد الفتاح  مسئول المعامل بالوحدة في مجالات التحول الرقمي وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية خلال المرحلة المقبلة.

الأزهر التحول الرقمي الأعلى للجامعات الحاسب الالي الكوادر البشرية هيئه التدريس

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