سوزوكي ياماها بيجو.. قصة سيارة محمد سعد في كركر | صور

" أيوة أيوة حاضر حاضر حاضر، ده كلامك، سوزوكي ياماها بيجو، البقية في حياتك .. البقية في حماتك " فنان تخصص في ابتكار شخصيات كوميدية في كثير من اعماله فعلقت في أذهان الجماهير بطريقته خفيفة الظل وتعليقاته الساخرة، انه الفنان محمد سعد الذي خلق لنفسه ثوب فني خاص به لا يستطيع احد ارتدائه غيره، ومن الصعب أن يقوم بأداء شخصياته هذه احد غير خاصة شخصية فيلمه الكوميدي الذي احدث ضجة كبيرة حين تم عرضه " كركر ".

فيلم كركر

دارت أحداث فيلم " كركر " حول قصة حياة شاب ثري بدأت أحداثها يوم زفافه على حبيبته، هذه الفرحة التي لك يُكتب لها أن تكتمل، حيث أصيب كركر الذي جسد شخصيته الفنان محمد سعد، بصعقة كهربائية أدت إلى وفاة عروسه و إصابته بالجنون، ليدخل إثر هذه الحادثة لمستشفى الامراض النفسية، وعرض الحناوي والد كركر مبلغ كبير من المال على مدير المستشفى " لطفي لبيب " حتى يخفي خبر جنون ابنه عن الجميع، وادعى سفره بالخارج لأعوام كثيرة.

فيلم كركر

مات الحناوي والد كركر، لكنه ترك وصية بمصالحة أخيه عاصم " حسن حسني " و اخته زهيرة " رجاء الجداوي "، وزواج كركر من ابنة احدهما حتى يرثا في التركة الكبيرة التي تركها لابنه، فقام عاصم بعمل حيلة حيث انه لم يكن متزوج وليس لديه أية أبناء، فاتفق مع موظفة كانت تعمل لديه في مطعمه بأن تقوم بدور ابنته اليابانية أوشين " والتي قامت بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحانت اللحظة الأسطورية للقاء أوشين و كركر.

فيلم كركر

وصلت اوشين لأرض لقاء كركر بالذهاب مع أبيها على القصر الفاخر، بواسطة سيارة أنتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، من الطراز الأشهر في تاريخ صناعتها وهو W126.

MERCEDES W126

تعود فكرة إنتاج الطراز W126 في العام 1973، ولكنه تم إصدار اول نسخة منه في العام 1979 ويتميز بانه الطراز الأطول عمرة مقارنة بأجيال مرسيدس حيث ظل خط إنتاج صناعته حتى العام 1992، وكانت هذه السيارة هي من أولى السيارات التي احتوت على نظام الوسائد الهوائية، وتميزت هذه السيارة صلابة هيكلها الخارجي و قوته.

MERCEDES W126

استمد الطراز MERCEDES W126 قوته من عدة خيارات من المحركات، أولها محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.8 لتر يولد قوة قدرها 156 حصانًا، والثاني مكون من 8 أسطوانات بسعة 3.8 لتر يستطيع ان يولد قوة قدرها 215 حصانًا، والمحرك الثالث V8 بسعة 5.0 لتر ليولد قوة 230 حصانًا، وبهذه المواصفات جعلتها تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة و ذلك في غضون 10.2 ثانية.

فيلم كركر

جدير بالذكر ان فيلم كركر بطولة كلًا من " محمد سعد، حسن حسني، رجاء الجداوي، لطفي لبيب، ياسمين عبدالعزيز، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، جلال عبدالقادر، هشام منصور، محمود الشربيني، ماجد عبدالعظيم، حسن كفته " ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج علي رجب، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 يوليو من العام 2007.