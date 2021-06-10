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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية سيارة مرسيدس شهدت على خلافات أحمد السقا مع درة فى هذا الفيلم.. صور

فيلم بابا
فيلم بابا

استطاع الفنان أحمد السقا منذ بداية ظهوره في عالم الفن، أن يحشد جيشا من المحبين له يتابعونه بمختلف أعماله، بعد تجسيده لأدوار متعددة تختلف عن بعضها بشكل تام، مما جعل منه فنانا شاملا كما يطلق البعض عليه بأنه لم يحصر ذاته في قالب فني محدد، و جاء تاكيدًا على هذا الرأي دوره في فيلم " بابا " الذي اعتمد على الكوميديا في اطار اجتماعي، لا يشبه أعماله السابقة التي اشتهرت بمشاهد الأكشن.

دارت أحداث فيلم " بابا " حول حياة الطبيب حازم يس، الذي ذاع صيته في مختلف انحاء الجمهورية عن مهارته وتفوقه في مهنته، ويقوم بأداء دوره الفنان أحمد السقا، تمت دعوته على حفل زواج صديقه أمجد " إدوارد " فيقابل بهذا الحفل فريدة صديقة زوجة أمجد، وقد جسدت شخصيتها الفنانة درة، وقعا في حب بعضهما من أول لقاء، ثم تزوجا بعد ذلك وحدثت الكثير من المفارقات الكوميدية خلال احداثهم اليومية.

إلى أن انشغل حازم في حياته العملية في كثير من الوقت، فاتجهت فريدة لقضاء وقتها في النادي برفقة صديقاتها، وينتج عن هذا الفراغ سماعها لمشاكلهن، وتبدأ في تطبيقها على حياتها الزوجية، فيحدث إثرها الكثير من المشكلات بينها وبين زوجها، فيضطر حازم بالموافقة على السفر للخارج لحضور احد المؤتمرات، حتى يترك فرصة ليأخذا هدنة من هذه المشكلات وتعود الأمور لمجراها، ليصطدم بحبيبته السابقة التي أوهمته بأنه أنجب منها طفل وتترك له أمر رعايته، وبالفعل يتورط في رعاية هذا الطفل إلى أن إكتشف خدعتها، وعادت الحياة إلى طبيعتها بينه وبين زوجته فريدة.

كانت تلازم دائمًا حازم وفريدة مفارقات أحداث هذا الفيلم، سيارة فارهة  كانت قد أنتجتها نجمة صناعة السيارات الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي تأسست في العام 1926 على يد أهم رواد صناعة السيارات في العالم جوتليب دايملر و كارل بنز و فيلهلم مايباخ.

تعتبر شركة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ هي العلامة التجارية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة الأكثر مبيعًا في العالم، و يعد مؤسسي هذه الشركة هو أول من ابتكر السيارات التي تعمل بمحركات، عن طريق تحويل عربة خيل إلى سيارة تعمل بمحرك بنزين.

ظهرت السيارة مرسيدس بنز خلال أحداث فيلم " بابا " من الطراز الأشهر في تاريخها وهو MERCEDES E240، موديل عام 2004، الذي استمد قوته من مرحك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 177 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، و تبلغ العزم الأقصى للدوران 240 نيوتن / متر، ويجد من هذه السيارة نسختين، واحدة تعمل بنظام الدفع الرباعي، والأخرى بنظام الدفع الخلفي.

جدير بالذكر أن فيلم بابا بطولة كلًا من " احمد السقا، هناء الشوربجي، محمد وفيق، صلاح عبدالله، درة، إدوارد، خالد سرحان، لطفي لبيب، مها أبو عوف، إيمان السيد، منحة زيتون، إحسان صالح " ومن تأليف زينب عزيز، و إخراج علي إدريس، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 19 أغسطس من العام 2012.

احمد السقا فيلم بابا ادوارد درة مرسيدس بنز السيارات

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