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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيه السرعة والغضب ده؟.. حكاية سيارة قادها محمد رمضان بجنون في هذا الفيلم|صور

حكاية سيارة قادها
حكاية سيارة قادها محمد رمضان بجنون في هذا الفيلم

" حضرتك شوفتي فيلم السرعة والغضب؟.. ايه السرعة والغضب ده!! .. السرعة والغضب يا أستاذة بتاع فان ديزل والصخرة .. فيلم فاست آند فلورست  " فكرة جديدة من نوعها، فما كان لأي نجم مشهور أن يشارك في عمل فني تبنى قصته  ككل وتقوم على السخرية من أعماله السابقة، ولكن كعادة محمد رمضان الخروج عن المألوف دائمًا وتقديم محتوى فني يفاجئ الجماهير بشكل دائم، مثلما حدث في فيلمه " الديزل ".

فيلم الديزل

تدور أحداث فيلم " الديزل " في أطار يخلط بين مزيج من الفانتازيا والأكشن، حيث يقوم الفنان محمد رمضان بأداء شخصيتين خلال هذا الفيلم متطابقين الملامح، الأولى يظهر خلالها بشخصيته الحقيقية كمحمد رمضان الفنان، والشخصية الأخرى لبدر الديزل، شاب بسيط يعمل كدوبلير لمشاهد الاكشن التي يقوم بها محمد رمضان في أعماله، و تبدأ القصة حينما شارك الديزل بمشهد اكشن أمام دنيا الصياد والتي جسدت شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، وكانت من ادخلته في هذا المجال وساعدته هي حبيبته عفاف " هنا شيحة " والتي تعمل لدى دنيا كمساعدة لها.

فيلم الديزل

ثم حدثت جريمة قتل الفنانة صاعدة تدعى ماجدة تشارك بطولة الفيلم الذي تعمل به دنيا، فاتهمت دنيا بقتلها ولكنها تُبرأ منها بعد اجبار سائقها الخاص عماد " محمد علي رزق" وهو أيضًا صديق الديزل، بالاعتراف على نفسه بقتلها مقابل مبلغ من المال يُصرف لأبنائه، فيطلب بدر الديزل من دنيا ان يعمل لديها كسائقها الخاص خلفًا لعماد، في رغبة منه بالتقرب لها لكشف كواليس مقتل ماجدة و محاولة تبرئة صديقه عماد.

فيلم الديزل

 " ده الجزء التامن من فاست آند كتافاسات "، وافقت دنيا على عمل بدر كسائق لديها، وفي مشهد أختلط به بعض من الكوميديا والأكشن، استعرض بدر الديزل مهاراته في القيادة بواسطة سيارة دنيا الفارهة والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي تأسست في العام 1926 على يد أهم رواد صناعة السيارات في العالم جوتليب دايملر و كارل بنز و فيلهلم مايباخ.

فيلم الديزل

تعتبر شركة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ هي العلامة التجارية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة الأكثر مبيعًا في العالم، و يعد مؤسسي هذه الشركة هو أول من ابتكر السيارات التي تعمل بمحركات، عن طريق تحويل عربة خيل إلى سيارة تعمل بمحرك بنزين.

MERCEDES BENZ GLE

تعددت وتنوعت إصدارات شركة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وجاء من بين اصداراتها هذه الفئة GLE التي تنتمي لعائلة سيارات الـ SUV، بدأت مرسيدس في إنتاجها بداية من العام 1997، حيث كانت ترغب في صناعة سيارات متوسطة الحجم بحيث تكون أصغر نسبيًا من سابقتها GLS، و أكبر نسبيًا من الفئة GLC.

MERCEDES BENZ GLE

وظهرت السيارة مرسيدس بنز خلال أحداث فيلم الديزل من الطراز W164 GLE MERCEDES ، موديل عام 2011، الذي استمد قوته من عدة خيارات من المحركات من بينها، محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر،  ومحرك ثاني بسعة 6.2 لتر، ومحرك ثالث مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، وجميع محركاتها تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات.

MERCEDES BENZ GLE

جدير بالذكر أن فيلم الديزل بطولة كلًا من " محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، محمد عز، محمد علي رزق، بدرية طلبة، عارفة عبدالرسول، عفاف مصطفى " ومن تأليف محمد محرز و أمين جمال، و إخراج كريم السبكي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 21 أغسطس من العام 2018.

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