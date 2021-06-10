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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البنك الزراعي: مبادرة التمويل العقاري تفيد القطاع الخاص و وزارة الإسكان.. تعرف علي شروطها

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ستفيد جميع قطاعات الاقتصاد والقطاعين العام والخاص ووزارة الإسكان ومشاريعها والمواطن الذي سيستفيد من قرض طويل الأمد بفائدة مخفضة.
 

واكد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان المبادرة مهمة جدا في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بالركود بسبب كورونا وانها ضربة استباقية مفيدة جدا للاقتصاد وعلاج لحالة الركود الحالية الذي من المتوقع ان تزول لان المبادرة ستشغل قطاعات كثيرة مثل النقل والمعمار وتشغيل ايدي عاملة .

 

وأضاف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ان الاقتصاد المصري لم يتأثر بجائحة كورونا وكان التأثير طفيفا مقارنة بدول اخري حدث بها تأثير سلبي اثر علي اقتصادها بشكل كبير .

واكد رئيس البنك الزراعي ان مجموعة مبادرات البنك المركزي وقوة الجهاز المصرفي أدت الى استمرار الاقتصاد المصري وظهوره بموقف قوي ومتعافي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي ان المبادرة ستفيد القطاع الخاص ووزارة الإسكان لأنها لا تفرض علي المستفيد الشراء من قطاع معين مما سيخلق نوع من المنافسة الشريفة التي تعود بالنفع علي المستهلك .

 

وقال ان المبادرة ستزيد من موارد الدولة وتنشيط الاقتصاد بعد حالة الركود الناشئة عن فيروس كورونا وانخفاض معدلات النمو وتشغيل رأس المال وزيادة الاستثمارات عن طريق تشجيع المستثمر للدخول في مجال العقارات والبناء علي حس مبادرة التمويل العقاري

شروط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

يذكر ان شروط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري كالتالي:


 

1- توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الآتية من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقصة لمدة سداد تصل إلى 30 سنة.

2- يحق للعميل أو الأسرة شاملة الأولاد القصر، الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

3- بالنسبة لمحدودي الدخل: فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للشخص الأعزب لا يتجاوز 4.5 الف جنيه، والاسرة محدودة الدخل الحد الأقصى لصافى الدخل الشهري لا يتجاوز 6 آلاف جنيهات، وتبلغ نسبة المقدم المدفوع للبنك من العميل 10% من أجمالي قيمة الوحدة، ويتوقف سعر الوحدة لفئة محدودي الدخل على ما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما لا يتعدى 350 ألف كتمويل لشراء الوحدة.

4- أما بالنسبة لمتوسطي الدخل: يجب ألا يتجاوز صافى الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، وصافي الدخل بالنسبة للأسرة لا يتعدى 14 الف جنيه، ويبلغ قيمة المقدمة التي يسدده العميل ما بين 15 و20% من سعر الوحدة، ويصل التمويل إلى 1.4 مليون جنيه.

5- الحد الأقصى للسعر الوحدة لمحدودي الدخل غير شامل وديعة الصيانة.

6- تقبل المبادرة تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة توضيح مستوي الدخل ومدي استقراره والسمعة والسن وعدد سنوات ممارسة المهن الحرة.

7- الشروط تتيح إمكانية تطبيق القسط المتزايد طول مدة التقسيط.

8- من شروط المبادرة أن يكون العميل مصري الجنسية.

9- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش في نهاية القرض.

10- تتيح مبادرة التمويل العقاري الجديدة السماح لأصحاب المعاشات الانضمام للمبادرة التي أطلقها الرئيس، بشرط سداد مقدم 40% من قيمة الوحدة كحد أدنى، مع مراعاة ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 عاما، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

11- السماح لذوى الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المبادرة.

12- يحق للأسرة الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية فقط، بشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقار السابقة، وذلك بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج أطار مبادرات التمويل العقاري.

13- بالنسبة للعملاء المستفيدين من المبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يمكن الانضمام للمبادرة الجديدة مع ضرورة تتطابق شروط المبادرة عليهم، وبذلك يمكن تعديل سعر العائد ليصبح 3% متناقص بدلا من 8%، كما يتم تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بدلا من 20 عاما سابقا.

14- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء (الأقارب حتي الدرجة الثانية) من الشرطة والجيش المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل وذلك بالنسبة لملفات الواردة من الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

15- يجب أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي والموسمي.

16- أن تكون الوحدة جاهزة التشطيب وجاهزة للسكن.

17- ألا تقل الفترة التي قضاها العميل في العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، وعام لأصحاب المهن الحرة، ولا يجوز طلب ضامن حكومي.

18- يجب أن تكون «مفردات المرتب» المقدمة من المواطن ألا تكون قد تخطت العام.

19- يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع ولم يقوم بسدادها.

20- إذا تعثر العميل عن السداد يتم رد مبلغ الدعم.

21- لا يجوز طلب ضامن حكومي.

22- التمويل من البنك سيشمل وديعة صيانة بنسبة 10٪ من سعر الوحدة.

23- لأول مرة تشارك شركات إعادة التمويل العقاري في المبادرة من خلال إعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري المستوفية لشروط المبادرة.

24- الشروط لا تسمح بتغيير معدل الفائدة المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

25- تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن يجري تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.


 

مبادرك التمويل العقاري شروط مبادرة التمويل العقاري المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

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