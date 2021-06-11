عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف العمل في كليات الأزهر بالفيوم .. مناشدة عاجلة من الأهالي لـ الإمام الأكبر لاستكمال البناء.. فيديو

توقف البناء فى فرع
توقف البناء فى فرع جامعة الازهر بالفيوم

 

إنشاء فرع لجامعة الازهر بمحافظة الفيوم حلم يراود جميع أبناء المحافظة ،لأنه  سيخدم هذا الفرع طالبات محافظة بنى سويف والمنيا  أيضا .فمنذ سنوات  نجح رجال منطقة الفيوم الازهرية وبعض رجال الأعمال فى انشاء وافتتاح أول كلية للدراسات الإسلامية والعربية بنات بالفيوم تابعة  لجامعة الأزهر‏.

وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 5 أفدنة ملك الازهر لأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم يضم العديد من الكليات ، وصدور قرار من فضيلة شيخ الازهر الامام الأكبر بأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم على ان تبنى الكليات بالجهود الذاتية تـوقفت اعمال البناء.

 وقال الشيخ  أحمد يونس المشرف على عمليات الانشاء والمتابعة للفرع الجديد :" لقد توقف العمل فى أنشاء كليات لفرع جامعة الازهر بالفيوم ، لعدم وجود دعم أو تبرعات من رجال الاعمال  ، وعدم وجود ميزانية من مشيخة الازهر للبناء بسبب صدور قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،  بأن يتم بناء كليات فرع جامعة الأزهر بالفيوم بالجهود الذاتية ، وبالطبع هذا مستحيل لارتفاع تكاليف الانشاءات التى تتطلب الملايين من الجنيهات".

وناشد محمود سيد معلم ثانوى بالفيوم بتدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعديل قرار أنشاء فرع جامعة الفيوم ، بإلغاء بند البناء بالجهود الذاتية ، والعمل على تخصيص ميزانية للبناء  ، حتى يتم فتح الفرع الجديد لجامعة الأزهر بالفيوم ، الذى سيخدم طالبات محافظتى الفيوم وبنى سويف والمنيا.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد لقاء بحضور بعض  قيادات الازهر بمنطقة الفيوم الازهرية  لدراسة الخطوات الإجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، وتضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.

فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم إنشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة ، لكن الأمور تعثرت وتوقفت لارتفاع تكاليف البناء والحاجة الى موازنة كبرى لأنشاء الكليات الجديدة .

 

 

 

 

 

بمناسبة مرور 7 أعوام على تولى الرئيس السيسي الحكم.. رئيس جامعة الفيوم : انشاء وأفتتاح 7 كليات أكاديمية  ونوعية ومتخصصة ليصل أجمالى الكليات بالجامعة الى 23 كلية .. شاهد

 

 

 

 

 

IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٦٠٩٣١
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٦٠٩٣١
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٦١٠٠٤
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٦١٠٠٤
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٦٠٧
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٦٠٧
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٨٢٩
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٨٢٩
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٨٣٨
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥١٨٣٨
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥٣٣٤٥
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥٣٣٤٥
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥٣٣٥١
IMG_٢٠٢١٠٢٠٦_١٥٣٣٥١
كليات فرع جامعة الازهر بالفيوم الإمام الاكبر محافظة الفيوم منطقة الفيوم الازهرية كلية للدراسات الإسلامية الفيوم

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

تسريبات تكشف ميزات هاتف Galaxy S21 FE القادم من سامسونج

التنمية المحلية : حل مشكلات 316 مشروع متعثر وتنفيذ 48 آخرين بمسار العائلة المقدسة وفرت 70 ألف فرصة عمل

تقرير مغربي: رحيل ساسي يمنح بن شرقي لقب "الأغلى" في الزمالك

مختفي منذ 58 عامًا.. أب يعثر على ابنه بعد اختطافه في محطة قطار

خذل الجميع.. صحفية فرنسية لـ«صدى البلد»: ماكرون فشل وليس له إنجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

وزير الرى: مصر والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي

مختفي منذ 58 عامًا.. أب يعثر على ابنه بعد اختطافه في محطة قطار

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ