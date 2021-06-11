بعد توقف العمل في كليات الأزهر بالفيوم .. مناشدة عاجلة من الأهالي لـ الإمام الأكبر لاستكمال البناء.. فيديو

إنشاء فرع لجامعة الازهر بمحافظة الفيوم حلم يراود جميع أبناء المحافظة ،لأنه سيخدم هذا الفرع طالبات محافظة بنى سويف والمنيا أيضا .فمنذ سنوات نجح رجال منطقة الفيوم الازهرية وبعض رجال الأعمال فى انشاء وافتتاح أول كلية للدراسات الإسلامية والعربية بنات بالفيوم تابعة لجامعة الأزهر‏.

وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 5 أفدنة ملك الازهر لأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم يضم العديد من الكليات ، وصدور قرار من فضيلة شيخ الازهر الامام الأكبر بأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم على ان تبنى الكليات بالجهود الذاتية تـوقفت اعمال البناء.

وقال الشيخ أحمد يونس المشرف على عمليات الانشاء والمتابعة للفرع الجديد :" لقد توقف العمل فى أنشاء كليات لفرع جامعة الازهر بالفيوم ، لعدم وجود دعم أو تبرعات من رجال الاعمال ، وعدم وجود ميزانية من مشيخة الازهر للبناء بسبب صدور قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأن يتم بناء كليات فرع جامعة الأزهر بالفيوم بالجهود الذاتية ، وبالطبع هذا مستحيل لارتفاع تكاليف الانشاءات التى تتطلب الملايين من الجنيهات".

وناشد محمود سيد معلم ثانوى بالفيوم بتدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعديل قرار أنشاء فرع جامعة الفيوم ، بإلغاء بند البناء بالجهود الذاتية ، والعمل على تخصيص ميزانية للبناء ، حتى يتم فتح الفرع الجديد لجامعة الأزهر بالفيوم ، الذى سيخدم طالبات محافظتى الفيوم وبنى سويف والمنيا.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد لقاء بحضور بعض قيادات الازهر بمنطقة الفيوم الازهرية لدراسة الخطوات الإجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، وتضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.

فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم إنشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة ، لكن الأمور تعثرت وتوقفت لارتفاع تكاليف البناء والحاجة الى موازنة كبرى لأنشاء الكليات الجديدة .

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