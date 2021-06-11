بعد توقف العمل في كليات الأزهر بالفيوم .. مناشدة عاجلة من الأهالي لـ الإمام الأكبر لاستكمال البناء.. فيديو
إنشاء فرع لجامعة الازهر بمحافظة الفيوم حلم يراود جميع أبناء المحافظة ،لأنه سيخدم هذا الفرع طالبات محافظة بنى سويف والمنيا أيضا .فمنذ سنوات نجح رجال منطقة الفيوم الازهرية وبعض رجال الأعمال فى انشاء وافتتاح أول كلية للدراسات الإسلامية والعربية بنات بالفيوم تابعة لجامعة الأزهر.
وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 5 أفدنة ملك الازهر لأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم يضم العديد من الكليات ، وصدور قرار من فضيلة شيخ الازهر الامام الأكبر بأنشاء فرع لجامعة الازهر بالفيوم على ان تبنى الكليات بالجهود الذاتية تـوقفت اعمال البناء.
وقال الشيخ أحمد يونس المشرف على عمليات الانشاء والمتابعة للفرع الجديد :" لقد توقف العمل فى أنشاء كليات لفرع جامعة الازهر بالفيوم ، لعدم وجود دعم أو تبرعات من رجال الاعمال ، وعدم وجود ميزانية من مشيخة الازهر للبناء بسبب صدور قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأن يتم بناء كليات فرع جامعة الأزهر بالفيوم بالجهود الذاتية ، وبالطبع هذا مستحيل لارتفاع تكاليف الانشاءات التى تتطلب الملايين من الجنيهات".
وناشد محمود سيد معلم ثانوى بالفيوم بتدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعديل قرار أنشاء فرع جامعة الفيوم ، بإلغاء بند البناء بالجهود الذاتية ، والعمل على تخصيص ميزانية للبناء ، حتى يتم فتح الفرع الجديد لجامعة الأزهر بالفيوم ، الذى سيخدم طالبات محافظتى الفيوم وبنى سويف والمنيا.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد لقاء بحضور بعض قيادات الازهر بمنطقة الفيوم الازهرية لدراسة الخطوات الإجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، وتضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.
فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم إنشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة ، لكن الأمور تعثرت وتوقفت لارتفاع تكاليف البناء والحاجة الى موازنة كبرى لأنشاء الكليات الجديدة .