ألعب في بطولة كبيرة..رد حاسم من بوجبا عن عرض باريس سان جيرمان

أكد الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد استمراره في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وحتي انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وأضاف بوجبا في تصريحات صحفية: لا يزال لدي عقد مع مانشستر يونايتد وينتهي بنهاية العام المقبل ولم يتحدث أحد معي بشأن تجديد التعاقد إلا أنني ملتزم معهم.

وعن مفاوضات باريس سان جيرمان قال الفرنسي: ليس لدي رقم ناصر خليفي ولدي وكيل أعمال يهتم بكل شيء يخص النادي، وأنا الآن ألعب مع المنتخب في بطولة كبيرة وهدفنا تحقيقها.

وبشأن أزمة مبابي وجيرو قال: لا يوجد شيء علي الإطلاق الوضع هنا مريح وهادئ للغاية، والأمر تم نقله بشكل خاطئ فقط.

واختتم بوجبا تصريحاته قائلا : أنصح مبابي بأن يدافع مع الفريق قليلا ، فإنه يمتلك مميزات عدة ويستطيع التمرير وتسجيل الأهداف إلا أنه يجب أن يعود للدفاع برفقة زملائه قليلا.