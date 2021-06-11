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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50% من الأعضاء سيدات .. ناصر رئيسا للاتحاد الافريقي للترايثلون بالتزكية

صدى البلد

أسفر اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الافريقي للترايثلون 2021 على فوز اللواء أحمد ناصر برئاسة الاتحاد القاري بالتزكية

كما هو الحال لأعضاء المجلس الذي يضم دكتورة ديبي الكسندر  النائب الأول  وهي من جنوب أفريقيا ونزهه بدوان من المغرب النائب الثاني والان سانت لويس السكرتير العام موريشيوس وايدويج ناجسام من الكاميرون في منصب امين الصندوق، بالإضافة الى عضوية كل من التونسي لطفي بلعبيد  رئيس المناطق  و بوبكر جاي السنغالي
و فيريال شويطر من الجزائر و النيجرية جلوريا اوبجيمي والغاني باواه فوسين.  

الجدير بالذكر ان اتحاد الترايثلون الافريقي اول اتحاد في تاريخ الرياضة والعالمية يضم مجلس ادارته 50% سيدات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع العمومية حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وفي سياق متصل تنطلق البطولة الإفريقية الكبرى للترايثلون في الفترة من 11-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عدداً أكبر من السباقات، و مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ جنوب سيناء الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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