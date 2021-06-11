استعدادات المصريين .. هاني الناظر يوضح محتويات شنطة المصيف

تستعد الأسر المصرية بعد بعد أيام قليلة من منتصف شهر يونيو للتوجه للمصايف والاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر وأشعة الشمس، وهذه من عادات المصريين كل عام.

لذلك قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصائح مهمة عند تحضير " شنطة المصيف ".

نصائح الناظر ومحتويات شنطة المصيف :

1- كريم واقي من اشعة الشمس يدهن به جلد الأطفال والكبار للحماية من حروق الشمس.

2- زجاجة صغيرة بها محلول بيتادين المطهر لاستخدامه في حالة التعرض لأي جروح تحدث نتيجة السير على أي أشياء حادة في وسط الرمال.

3- شريط بلاستر طبي لاستخدامه لتغطية الجروح.

4- زجاجة صغيرة بها خل يستخدم كدهان للجلد في حالة تعرضه للسعات قناديل البحر التي تظهر عادة سنويا خلال الأسبوعين الاخرين من شهر يونيو .

5- كريم حروق لاستخدامه عند التعرض لحروق الشمس الشديدة.