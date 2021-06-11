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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش بيضيع وقت.. طليق كيم كارديشان يرتبط بعارضة أزياء

كيم كارديشان وكاني
كيم كارديشان وكاني ويست وحبيبته الجديدة

بعد أشهر قليلة من انفصال مطرب الراب كاني ويست عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشان، خاض كاني تجربة جديدة وارتبط بعارضة أزياء.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، علمت كيم كارداشيان بعلاقة كاني ويست مع عارضة الأزياء إيرينا شايك في الأسابيع القليلة الماضية، وبحسب ما أوضح مصدر مقرب منها فإن كيم كارداشيان لا تفكر إلا في أطفالها في أعقاب الأخبار الأخيرة عن ارتباط طليقها.

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كانت قد تقدمت نجمة برنامج (The Keeping Up with the Kardashians) ، البالغة من العمر 40 عامًا ، بطلب الطلاق من مغني الراب ، 43 عامًا ، في فبراير الماضي، بعد عام مضطرب في علاقتهما التي استمرت منذ مايو 2014، وأنجبا ابنتيهما نورث، 7 سنوات ، وشيكاغو ، 3 أعوام ، وأبناؤهما أصحاب الخمس أعوام وعامين.

وتأكدت الشائعات عن ارتباطه بعد مشاهدته معها في فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، يقول أحد المصادر إن كارداشيان عرفت عن علاقتهما الرومانسية التي لا يتعدى عمرها أسابيع، وتابع المصدر: "لا يزعج كيم أن كاني يواعد فتاة، همها الوحيد هو أطفالهم. إنها تريد أن يكون كاني حاضر ويقضي أكبر وقت ممكن معهم ، وكيم لا تريد صديقة جديدة لإلهاء كاني عن قضاء الوقت مع الأطفال".

وعن علاقة كأي وحبيبته، أوضح المصدر: "بدأ ملاحقتها قبل أسابيع قليلة. كاني رجل مقنع.. ومكثوا 3 ليالي في فيلا لا كوست في فرنسا.. وكان قد خرج معها في نيويورك قبل أن يحتفلوا بعيد ميلاده في فرنسا".

وتابع المصدر "بدت مغرمة به، ثم دعاها إلى فرنسا وقبلت بسعادة.. إنهما لا يتواعدان رسميًا ، لكن هناك اهتمام من كلا الجانبين".

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