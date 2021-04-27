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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

29 مليون جنيه.. بيع حذاء طليق كيم كارديشان بأعلى سعر في التاريخ

كيم كارديشان وطليقها
كيم كارديشان وطليقها كاني ويست

في واقعة غريبة من نوعها، تم بيع أول زوج من الأحذية الرياضية بسعر تخطى مليون دولار، حيث تم بيع زوج من الأحذية صممه ولبسه الموسيقي كاني ويست مقابل 1.8 مليون دولار أي حوالي 28.8 مليون جنيه مصري، في مزاد علني، وهو أعلى مبلغ تم دفعه في حذاء على الإطلاق.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حطم هذا الحذاء الرقم القياسي الذي تم دفعه في حذاء "نايك اير جوردون" التي تم بيعها في وقت سابق مقابل 615000 دولار العام الماضي، وقالت "دار سوذبيز" للمزادات يوم الاثنين إن البيع يمثل أيضا أول زوج من الأحذية الرياضية يصل سعره إلى مليون دولار.

 

كان قد ارتدى ويست الحذاء لأول مرة أثناء حفل قدمه في عام 2008، أما المقاس فهو 12 أمريكيًا أو مقاس بريطاني 11، وتم شراء الأحذية بواسطة "RARES"، وهي منصة إنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، وتمكن لمستخدميها شراء الأسهم في الاحذية بطريقة مماثلة لشراء المستثمرين الأسهم في الشركات.

 

وتم بيع الحذاء من قبل جامع الاحذية "ريان تشانج" في عملية بيع خاصة، مما يعني أنه لا يمكن الإعلان عن المشتري أو سعر البيع النهائي ما لم يقدم المشتري نفسه، وقالت دار المزادات في بيان إن البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا ​​لبيع حذاء رياضي على الإطلاق.

 

وقال "براهم واتشر" رئيس ملابس الشارع والمقتنيات في "Sotheby's" ، إن السعر  يعد الاكثر ملائمة لمكانة ويست باعتباره واحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيرًا في عصرنا،  وتم تطوير شراكات "نايك" بين عامي 2007 و 2009، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركة مع شخص لم يكن رياضيًا.

 

وتم إطلاق إصدار "أير يازي 1" في عام 2009، وتلاها إطلاق "أير يازي 2" في عام 2012، لكن في عام 2013 ، أنهى ويست شراكته مع نايكي وقال إن حصته من عائدات الأحذية غير كافية، وبدأ التعاون في العام التالي مع شركة اديداس، وأثبتت الشراكة مع Adidas أنها قرار مربح. حقق التعاون ما يقرب من 1.7 مليار دولار في عام 2020 ، تقرير فوربس وبلومبرج.

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كاني ويست مرتدي الحذاء
كاني ويست مرتدي الحذاء
مليون جنيه الاحذية شركة كاني ويست مزاد علني مليون دولار حذاء مزادات كيم كارديشان

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