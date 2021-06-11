عقب أدائه مع المنتخب الأوليمبي.. مدحت شلبي يوجه نصيحة صادمة لـ رمضان صبحي
وجه الإعلامي مدحت شلبي نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عقب مشاركته في مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا.
وأكد شلبي في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت 2" أن رمضان صبحي للاعب كبير ومميز ويمتلك إمكانيات رائعة .
وأضاف ان صبحي عليه ان لا يتأثر بالرحيل عن الأهلي ويركز مع فريقه والمنتخب الأوليمبي حتى يعود لسابق عهده
وتابع أن رمضان أثناء مشاركته مع الأهلي “ مكنش بيعرف يمشي في الشارع ” بسبب حب الجماهير له ولكن الأمر تغير حاليا .
وأكمل أنه في حال كان المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كان سيستبدله على الفوز نظرا لأدائه السيئ.
فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء ، فى مباراة جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ، فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد طوكيو2020 الشهر المقبل.
سجل هدفي المنتخب المصري المهاجم المخضرم مصطفى محمد فى الدقيقة 18 و54 من زمن المباراة بصناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح .
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.