شكاوي من زيادة المصروفات الدراسية ومخالفة قرارات وزارة التربية والتعليم

تقدم عدد من أولياء أمور مدرسة النيل بشكوى عبر موقع صدى البلد، مطالبين وزير التربية والتعليم بالنظر لمطالبهم، ومتابعة المخالفات التي تقوم بها المدرسة.



وكتب أولياء الأمور في شكواهم: "نواجه زيادة في المصروفات الدراسية لعام 2021/2020 بنسبة 15% وتجاهل لقرار وزير التربية والتعليم بوقف الزيادات السنوية وذلك لما مرت به البلاد والعالم أجمع من ظروف اقتصادية خلال جائحة كرونا. وتعقب ذلك زيادة المصروفات للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة قدرها 35% أيضا دون النظر لقرارات الوزارة السابقة بتخفيض زيادات المدارس الخاصة والدولية من 14% إلى 7%".



وتابعوا أن المدرسة أنهت تعاقدها مع جامعة كامبريدج بشكل مفاجئ، وبالتالي سيخسر الطلاب فرصة اعتماد شهاداتهم من الجامعة.



ونتيجة تعامل الإدارة بشكل سلبي وتجاهل القرارات الحكومية، يتوجه أولياء أمور مدرسة النيل بمطالبهم لوزير التربية والتعليم، ويناشدوه بسرعة التدخل لحل الأزمات التى تمر بها المدرسة حفاظاً على مستقبل الطلاب.



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