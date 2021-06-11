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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكاوي من زيادة المصروفات الدراسية ومخالفة قرارات وزارة التربية والتعليم

صدى البلد

تقدم عدد من أولياء أمور مدرسة النيل بشكوى عبر موقع صدى البلد، مطالبين وزير التربية والتعليم بالنظر لمطالبهم، ومتابعة المخالفات التي تقوم بها المدرسة.
 

وكتب أولياء الأمور في شكواهم: "نواجه زيادة في المصروفات الدراسية لعام 2021/2020 بنسبة 15% وتجاهل لقرار وزير التربية والتعليم بوقف الزيادات السنوية وذلك لما مرت به البلاد والعالم أجمع من ظروف اقتصادية خلال جائحة كرونا. وتعقب ذلك زيادة المصروفات للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة قدرها 35% أيضا دون النظر لقرارات الوزارة السابقة بتخفيض زيادات المدارس الخاصة والدولية من 14% إلى 7%".
 

وتابعوا أن المدرسة أنهت تعاقدها مع جامعة كامبريدج بشكل مفاجئ، وبالتالي سيخسر الطلاب فرصة اعتماد شهاداتهم من الجامعة.
 

ونتيجة تعامل الإدارة بشكل سلبي وتجاهل القرارات الحكومية، يتوجه أولياء أمور مدرسة النيل بمطالبهم لوزير التربية والتعليم، ويناشدوه بسرعة التدخل لحل الأزمات التى تمر بها المدرسة حفاظاً على مستقبل الطلاب.
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين شكاوي اولياء الامور وزارة التربية والتعليم حل شكوي المواطن خدمة بين الناس شكاوي بين الناس

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