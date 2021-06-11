مختفي منذ 58 عامًا.. أب يعثر على ابنه بعد اختطافه في محطة قطار

لم يفقد الأمل يومًا في العثور على ابنه الذي اختفى منذ عقود طويلة، حيث سجلت لقطات فيديو مؤثر لحظة إسراع الابن إلى احتضان أبيه بعد هذه المدة الطويلة من الغياب عنه.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية اختطف «فو» قبل 58 عامًا عندما كان طفلًا صغيرًا في محطة سكة حديد بالصين، حيث كان وقتها مع والده «لو».

وتظهر لقطات فيديو مؤلمة لم شمل الولد مع ابيه البالغ من العمر 90 عامًا بعدما اختطفه تجار البشر من محطة قطار صينية منذ عقود في مدينة زاوزوانج بمقاطعة في شرق الصين.

وفي مقطع الفيديو يقف الرجل المسن على خشبة المسرح وسط المتفرجين عندما يظهر فجأة ابنه المفقود والذي كان يبلغ من العمر عامين عندما اختطف عام 1963 ثم يحتضنه بشدة.

وأوضح الأب«لو» أنه ترك يد ابنه للحظات ثم لاحظ اختفاء الطفل في ظروف غامضة، ثم بحث عن ابنه فو لسنوات، عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وبعد ذلك الإنترنت للعثور عليه.

وفي عام 2015 ، فتحت إدارة الأمن العام بالمدينة تحقيقًا خاصًا في الحادث باستخدام أحدث تقنيات اختبار الحمض النووي المتاحة، ووسعت نطاق البحث ليشمل مقاطعات صينية أخرى.

في النهاية تعقبوا فو في 1 يونيو بعد التأكد من تطابق الحمض النووي بين الزوجين وتم لم شملهم في 8 يونيوعام 2021

وأوضح «فو» أن والديه بالتبني أخبروه أنهم اقتادوه في شنغهاي، لكنهما لم يعرفا شيئًا أكثر عن عائلته الأصلية.

وفي يناير 2021 أطلقت وزارة الأمن العام حملة وطنية على الاتجار بالبشر واختطاف الأطفال، وتم التعرف على 1680 طفلاً تم الاتجار بهم حتى 9 يونيو .