تسريبات تكشف ميزات هاتف Galaxy S21 FE القادم من سامسونج

كشفت تسريبات عدد من ميزات الهاتف الأبرز في سامسونج هاتف Galaxy S21 FE ، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد من سامسونج، والذي من المتوقع إطلاقه في 5 أغسطس القادم.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سيحتوي على ذاكرة عشوائية كبيرة سعة 8 جيجا بايت رام، مع أقوى معالج لهواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية.



وسيعمل هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج بمعالج Snapdragon 888 SoC أحدث معالج لهواتف أندرويد الرائدة بدلا من معالج Snapdragon 870 مع وذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.x .



وسيأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Infinity-O وجودة Full HD +، ، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزفي الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل.



وسيتوفر هاتف Galaxy S21 FE من شركة سامسونج بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث سيتراوح سعر الهاتف من حوالي 630 إلي 720 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ما بين 10 آلاف و 11 ألف جنيه مصري، وذلك بحسب موقع PhoneArena .