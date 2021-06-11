عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح يورو 2020.. تفوق كاسح لـ إيطاليا على تركيا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب تركيا، اليوم، الجمعة، على ملعب الأوليمبيكو في روما، في افتتاح بطولة يورو 2020.

موعد مباراة إيطاليا ضد تركيا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة إيطاليا ضد تركيا، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.

 

إيطاليا ضد تركيا:

ويتسلح منتخب إيطاليا بعامل الأرض، لإسقاط منتخب تركيا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى الدور المقبل، من بطولة يوور 2020.

ويعد منتخب إيطاليا رابع أكثر المنتخبات مشاركة في المسابقة القارية، بالتساوي مع إنجلترا وفرنسا .

وحصل منتخب إيطاليا على العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2020، حيث لعب 10 مباريات وحقق 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

على الجانب الآخر يطمح منتخب تركيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيطاليا في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال في باقي مباريات المجموعة، من أجل عبور دور المجموعات.

 

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد تركيا:

لم يعرف منتخب تركيا الفوز على إيطاليا طوال تاريخه، حيث التقى المنتخبين في 6 مواجهات، فاز منتخب الإيطالي في 4 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في مناسبتين.

المواجهة الأولى كانت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ( 2 ديسمبر- 1962)، وأكتسح منتخب إيطاليا نظيره التركي بستة أهداف دون رد.

اللقاء الثاني كان ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية أيضا، ( 27  مارس - 1967)، وفاز المنتخب الإيطالي بهدف دون رد.

 حسم التعادل السلبي المواجهة الثالثة، بين إيطاليا وتركيا ( 13 يناير- 1973)، ضمن تصفيات كأس العالم.

تفوق منتخب إيطاليا على منتخب تركيا بهدف دون رد، في مباراة الإياب من تصفيات كأس العالم ( 25 فبراير- 1973).

اللقاء الخامس بين المنتخبين كان في كأس الأمم الأوروبية ( 11 يونيو - 2000)، وفاز منتخب إيطاليا بهدفين دون رد.

التقى منتخب إيطاليا مع تركيا وديا ( 15 - نوفمبر- 2006)، وانتهى اللقاء بالتعادل 1 - 1.

 

إيطاليا تركيا يورو 2020 طولة يورو 2020 إيطاليا ضد تركيا جدول مباريات الجمعة

ترشيحاتنا

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. الرئيس الجزائري: تزوير الانتخابات كان في الجاهلية

دخل يساوي قيمته.. الالتحاق بهذه الأعمال يتسبب في وقف المعاش

الأزهر في أسبوع.. مضاعفة المنح الدراسية لأبناء فلسطين واعتماد نتيجة شهادات القراءات

إنجازات التنمية المحلية في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسى

تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة تركيا في يورو 2020

محكمة روسية تغرم تليجرام 10 ملايين روبل لرفضه حذف معلومات محظورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع عروسين فى زفة بالشرقية

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

مختفي منذ 58 عامًا.. أب يعثر على ابنه بعد اختطافه في محطة قطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ