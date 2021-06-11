افتتاح يورو 2020.. تفوق كاسح لـ إيطاليا على تركيا

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب تركيا، اليوم، الجمعة، على ملعب الأوليمبيكو في روما، في افتتاح بطولة يورو 2020.

موعد مباراة إيطاليا ضد تركيا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة إيطاليا ضد تركيا، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.

إيطاليا ضد تركيا:

ويتسلح منتخب إيطاليا بعامل الأرض، لإسقاط منتخب تركيا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى الدور المقبل، من بطولة يوور 2020.

ويعد منتخب إيطاليا رابع أكثر المنتخبات مشاركة في المسابقة القارية، بالتساوي مع إنجلترا وفرنسا .

وحصل منتخب إيطاليا على العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2020، حيث لعب 10 مباريات وحقق 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

على الجانب الآخر يطمح منتخب تركيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيطاليا في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال في باقي مباريات المجموعة، من أجل عبور دور المجموعات.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد تركيا:

لم يعرف منتخب تركيا الفوز على إيطاليا طوال تاريخه، حيث التقى المنتخبين في 6 مواجهات، فاز منتخب الإيطالي في 4 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في مناسبتين.

المواجهة الأولى كانت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ( 2 ديسمبر- 1962)، وأكتسح منتخب إيطاليا نظيره التركي بستة أهداف دون رد.

اللقاء الثاني كان ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية أيضا، ( 27 مارس - 1967)، وفاز المنتخب الإيطالي بهدف دون رد.

حسم التعادل السلبي المواجهة الثالثة، بين إيطاليا وتركيا ( 13 يناير- 1973)، ضمن تصفيات كأس العالم.

تفوق منتخب إيطاليا على منتخب تركيا بهدف دون رد، في مباراة الإياب من تصفيات كأس العالم ( 25 فبراير- 1973).

اللقاء الخامس بين المنتخبين كان في كأس الأمم الأوروبية ( 11 يونيو - 2000)، وفاز منتخب إيطاليا بهدفين دون رد.

التقى منتخب إيطاليا مع تركيا وديا ( 15 - نوفمبر- 2006)، وانتهى اللقاء بالتعادل 1 - 1.