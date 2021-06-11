علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين أمر قد يحتاج لوقت أطول حتى تأخذ الساقين الشكل الطبيعي، ويحدث تقوس الساقين في حالة تنحني ساقيك للخارج عند الركبتين وتلامس قدميك وكاحليك، وإذا كنت تعاني من تقوس الساقين، فهناك فجوة بين أسفل رجليك وركبتيك عندما تكون قدميك معًا.

علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين





وإذا كان لديك تقوس في الساقين فيمكن علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين، مثل الركض أو التمارين الرياضية أو الألعاب الرياضية مثل كرة القدم، والضغط على مفصل الركبة الخاص بك يمكن أن تزيد من خطر لالتهاب مفاصل الركبة و متلازمة ألم رضفة الفخذ.







ومع ذلك، يمكنك اتخاذ تدابير عند علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين بشكل مريح، وكذلك استخدام التمارين للمساعدة في تحسين حالتك، فإذا كان لديك أرجل مقوسة، فلا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة. قد ترغب في اختيار تمارين ذات تأثير أقل لأن من غير المرجح أن تؤدي إلى مشاكل في الركبة في المستقبل بسبب محاذاة الساقين.



ومن أهم طرق علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين التي يمكنك القيام بها هو الحفاظ على محاذاة ساقيك وركبتيك أثناء التمرين. يسمي المعالجون الفيزيائيون هذا التدريب العصبي العضلي.



علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين



وهناك طرق علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين، والذي يمكن أن تساعد في تصحيح تقوس الساقين وتحسين التوازن، وأنشطة تعد خيارات أكثر أمانًا، طرق لتعديل التمارين وجعلها أكثر أمانًا.



وثبت أن تمارين شد عضلات الفخذ والورك وتقوية عضلات الورك تساعد في تصحيح تقوس الساقين، وقد يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة لدى الأفراد الذين يعانون من تقوس الساقين.



ونظرًا لأن الأبحاث تشير إلى وجود ضعف طفيف في التوازن لدى الأفراد ذوي الأرجل المقوس ، فقد ترغب أيضًا في دمج تمارين التوازن في روتين التمرين، وتتضمن علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين الآتي :



1- التمرين الأول :

هذا التمرين البسيط عبارة عن الإستلقاء على الجانب الأيمن أو الأيسر، ثم نقوم بمد الساقين على مستوى واحد، ثم نقوم برفع الساقي العليا بزاوية 90 درجة من على الأرض وذلك عدة مرات، ثم نثوم بتبديل الساق الأخرى ونقوم بعمل نفس التمرين.



2- التمرين الثاني :

في هذا التمرين نقوم الإستلقاء على الظهر على الأرض ثم نقوم بثني إحدى الساقين ثم نقوم برفع الأخرى في الهواء مع فرد الساق بشكل مستقيم، مع محاولة ربط الساق المرفوعة وشدها نحوك وذلك عدة مرات، مع تكرار هذا التمرين في الساق الأخرى.

3- التمرين الثالث :

نقوم بالإستلقاء على الأرض على الظهر ثم نثني واحدة من الركبتين ونشدها بيدينا ونقربها نحو صدرنا ونقوم بعمل التمرين عدة مرات، ثم نكرر هذا التمرين للساق الأخرى.



4- التمرين الرابع :

نقوم بالاستلقاء على الظهر على الأرض ونضم الأرداف، ثم نقوم بثني الركبتين ثم نقوم برفع الأرداف من على الأرض مع مد واحدة من الساقين ثم ننزلها وهكذا، مع مد الذراعين بجانب الجسم على الأرض، نقوم بعمل هذا التمرين عدة مرات للحصول على نتيجة مدهشة.



5- التمرين الخامس :

هذا التمرين تساعد على تقوية عضلات الساقين ويساعد على علاج إنحناء الركبتين والمفاصل، فقط نحتاج إلى درج أو كرسي صغير، ونضع ساق فوق الدرج أو الكرسي والساق الأخرى على الأرض ونبدل الساق الأخرى ونرفعها على الدرج وننزل الأخرى على الأرض، نكرر هذا التمرين عدة مرات أي ما يقرب من 20 مرة.



6- التمرين السادس :

هذا التمرين خاص بتقوية الفخذ مما يساعد على تقليل تقوس الساقين بالتدريج، فقط نقوم بشكل مستقيم مع مد إحدى القدمين خطوة إلى الأمام، ثم نقوم بالنزول إلى أسفل مع ثني الركبتين بزاوية قائمة، هذا التمرين البسيط نقوم بتكرارها عدة مرات.