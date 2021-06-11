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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمعهد السكر والغدد الصماء

افتتاح وحدة الرعاية
افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمعهد السكر والغدد الصما

بدأ  المعهد القومي للسكر والغدد الصماء بالقاهرة تشغيل وحدة الرعاية المركزة للأطفال  المصابين  بداء السكرى من النوع الأول، واضطرابات الغدد الصماء بأنواعها، لتكون أول رعاية من هذا النوع على مستوى  وزارة الصحة.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واستكمالا لدور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كمؤسسة تعليمية بحثية.

وصرح الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن المعهد القومي للسكر والغدد الصماء يعد من أهم أعمدة وضع الخطة الصحية لمرضى السكر  من الأطفال والبالغين، والتعامل مع كافة مضاعفاتها. 

 وأضاف أن  المعهد يقوم بإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ووضع برتوكولات العلاج طبقا لأحدث المستجدات العلمية،  كونه من أهم المراكز  البحثية في مرض السكرى وأمراض وجراحات الغدد الصماء، مشيرا إلى أن افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال إضافة قوية لتلك الخدمات، لأبنائنا وبناتنا من مرضى السكرى.
 

وذكر أن ذلك يأتى عقب تطوير قسم الأطفال سابقا بسعة ١٤ سريرا، وتأتى إضافة الرعاية المركزة للأطفال لخدمة أطفال النوع الأول من السكرى بمضاعفاته، وسيتم زيادة عدد أسرتها خلال الشهور القليلة القادمة. 

وقال الدكتور ايهاب نبيل عميد المعهد، إن المعهد يستكمل رؤيته ودوره فى خدمة المرضى، حيث تم افتتاح وحدة رعاية مركزة للأطفال، للتعامل بأعلى مستوى مع حالات الغدد الصماء، ولاسيما حالات الغيبوبة الكيتونية والحموضة بالدم وجميع حالات الغدد الصماء للأطفال، نظرا لأن هذا التخصص دقيق للغايه، ويقوم عليه نخبه منتقاه من اساتذه المعهد والهيئة ومستشفى أبو الريش.


وأضاف بأنه استكمالا لأعمال التطوير المستمرة، تم إنشاء وحدة للغدد الصماء للمرة الأولى بتاريخ المعهد، وتضم أساتذة حاصلين على الدكتوراه بالمعهد، ونخبة من أساتذة الجامعة، في تخصص الغدد الصماء للكبار والأطفال، مع تطوير المعامل لتوفير جميع تحاليل الغدد  الصماء، وكذلك تطوير استقبال المعهد إيمانا بدوره الحيوي في خدمة مرضى السكر وجراحات الأوعية الدموية والقدم السكري ليرتفع من ٣ أسرة إلى ١١ سرير طوارئ.

وزارة الصحة الرعاية المركزة مرض السكري الخدمات الطبية المعاهد التعليمية

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