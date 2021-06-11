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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: علميا وباء كورونا ينتهي فى هذا الموعد .. فيديو

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن كافة اللقاحات الموجودة لفيروس كورونا ذات فاعلية.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار: المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن الآثار الجانبية للقاحات الموجودة نادرة الحدوث، معقبا:" ظهور التطعيم بداية تخلص البشر من وباء كورونا".

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق إلى أن منحنى الموجة الثالثة لكورونا فى الاتجاه للهبوط.

وأوضح الناظر، إلى أن الفيروسات تنشط فى التقلبات الجوية، لافتا إلى أنه باستقرار الجو يقل نشاط الفيروسات.

وأكد الناظر،قائلا:"متوقع علميا انتهاء الموجة الثالثة من كورونا فى الأسبوع الثانى أو الثالث من يونيو وستكون نهاية وباء كورونا".

وأشار هانى الناظر إلى أن الفيروسات خلقت لتبقى، وبالتالى فيروس كورونا سيظل موجود وسيكون موسمى، الإصابة الثانية منه تكون أقل حدة.

أزمة وباء كورونا لفيروس كورونا وباء كورونا هاني الناظر

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