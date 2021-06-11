عماد الدين حسين: صور الرئيس السيسي وبن سلمان رسالة بقوة علاقة البلدين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن الصور الملتقطة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بسيطة وعفوية وتؤدي رسالة مفهومها الترابط القوي في العلاقات.

وأضاف حسين خلال مدخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن أفريقيا أرض الفرص الجديدة وبها جميع الإستثمارات وأوروبا تتعامل معها على أساس ذلك.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن مصر تعمل على لغة الحوار والتعاون في ملف سد النهضة وإثيوبيا لا تزال تمارس التعنت.

وأشار حسين إلى أن هناك تعاونا بين مصر والسعودية ودائما ما كانت داعمة للموقف المصري وأى لقاءات ثنائية بين مصر والسعودية تأتي قضية سد النهضة على رأس التفاوضات.