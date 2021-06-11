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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام توفيق: نأمل في أسعار جيدة للموسم الجديد من القطن.. فيديو

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قطاع الأعمال مجرد حلقة وصل- في اهتمامه بصناعة القطن- بين وزارات “الزراعة والتجارة والصناعة” والمزارعين، وذلك بصفة أن الوزارة لديها مصانع الغزل والنسيج، وتعقد ثلثي الأقطان التي تغزل في مصر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، أنه بموافقة مجلس الوزراء، العام قبل الماضي، ابتدت تجربة تعميم زراعة القطن، وهي تجربة جداول جديدة تمت في محافظتين في البداية، وكنا نتسلم القطن من المزارعين دون وسيط، موضحا "كنا بنعمل مزادات في الفيوم، وبعدها الشرقية والبحيرة، وقريبا سنطبقها في جميع المحافظات، ونأمل في موسم جديد أسعاره وإمكانياته جيدة".

ومن جهة أخرى، قال إن تجربة شرق العوينات، شهدت تطورا كبيرا في زراعة القطن، وأكتوبر المقبل نتكلم عن التجربة بالتفصيل، بعد النتائج.

يذكر أن اللجنة الوزارية للقطن، اجتمعت اليوم؛ لمناقشة تعميم منظومة التجارة الجديدة في موسم 2021-2022.

وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء وزير قطاع الاعمال هشام توفيق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مصانع الغزل والنسيج

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