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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائد قوات شرق القناة: توفير 2100 منزل سكني لأهالي سيناء

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب خالد بيومى قائد قوات شرق القناه

قال اللواء أركان حرب خالد بيومى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، إنه تم تنفيذ ورفع كفاءة 43 مدرسة ومعهد أزهرى فى إطار الخدمة العامة وتم بناء 3 مشغل سيدات للحرف اليدوية للتأهيل لسوق العمل.

وتابع بيومي خلال حواره ببرنامج "درع الوطن" والمذاع عبر قناة " تن": "مفهوم إقامة قيادة لقوات شرق القناة، يأتى تعظيما للقدرات القتالية داخل سيناء فى إطار التطوير والتحديث المستمر والشامل للقوات المسلحة.

وأضاف أن قوات شرق القناه تقوم بالتنسيق المستمر مع الأجهزة والجهات لتحقيق التنمية وحياه كريمة فى شمال ووسط وجنوب سيناء، مؤكدا أن قوات شرق القناه تساهم فى 328 مشروعا تنمويا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشترك فى تنفيذ 18 تجمعا سكنيا منهم 11 فى شمال سيناء و7 فى جنوب سيناء، وسيتم توفير 2122 منزل سكنى بنهاية هذا العام لأهالى سيناء، وسيتم تخصيص لكل مواطن عدد 5 أفدنه أمام منزله مباشرة جاهزة للزراعة.

وأشار قائد قوات شرق القناة، إلي أن هناك لقاءات شهرية مع مشايخ وعواقل القبائل لمناقشة المطالب والمقترحات وما هو فى إمكانيات قوات شرق القناة يتم تنفيذه فورًا وما يستلزم التنسيق مع الوزرات الأخرى يتم التنسيق وتنفيذه.

شمال سيناء مكافحة الارهاب خالد بيومي حياة كريمة جنوب سيناء الجهات المعنية

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