محمد الباز يكشف تفاصيل عزل رئيس مجمع اللغة العربية السابق وعلاقته بـ الجماعة الإرهابية

طالب الإعلامى محمد الباز، المسئولين، بعدم ترك الدكتور صلاح فضل يقاتل وحده فى مجمع اللغة العربية، ويعود السبب فى ذلك إلى أنه منذ ٦ أشهر صدر قرارا من وزير التعليم العالى بتعيينه قائما بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية وعزل رئيس المجمع السابق الدكتور حسن الشافعى.

وأضاف الباز، خلال حلقته اليوم ببرنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، أنه تم عزل الدكتور حسن الشافعى الإخوانى وهناك العديد من الأدلة التى تثبت انضمامه للجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن الدكتور صلاح فضل قائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية منذ توليه المنصب وهو يعمل بشكل احترافى بامتلاكه الثقافة والخبرة التى تقوده للقيام بعمله على أفضل وجه.

ولفت الى أن مجمع اللغة العربية مؤسسة كبرى وجزء من قوة مصر الاساسية والعظماء من الكتاب أمثال طه حسين، لطفى السيد وغيرهم تولوا رئاسة مجمع اللغة العربية، لافتا إلأ ان الدكتور صلاح فضل بدأ بالتحديث والرقمنة ومتابعة أعمال مجمع اللغة العربية وعمل مكافأت للعاملين وقام بجهود لتثبيت رئاسة مصر للمجمع نظرأ لجهودها منذ قديم الأزل..

وتابع أن الدكتور صلاح فضل فوجئ بمراسلات بين أعضاء مجمع اللغة العربية واتصالاتهم بجماعات إرهابية طالبوا خلالها بعدم احتفاظ مصر برئاسة المجامع العربية والذى يعود بدوره لأن مجمع اللغة العربية كان بؤرة إرهابية فى فترات سابقة.



