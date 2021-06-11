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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أثاث ومفروشات حسب الإمكانات المادية.. نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا

زيارة تنسيقية شباب
زيارة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمعرض ديارنا

تفقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والنائبة هيام الطباخ والنائبة رحاب عبدالغني أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ويعد المعرض مخصصا لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي  من خلال المعرض عددا من الرسائل التي تستهدف تشجيع  صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

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