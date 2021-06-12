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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جميلة عوض: دورى فى فيلم المحكمة غير مسبوق

جميلة عوض
جميلة عوض

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها قامت بالمشاركة فى فيلم “عروستى” و الذى سوف يعرض خلال هذا العام.

 

وأضافت "عوض" خلال لقائها ببرنامج "اون سيت"،  و المذاع على قناة" أون" الفضائية ، أن فيلم " عروستى " يشاركها البطولة فيه عدة فنانين منهم زينب غريب و احمد حاتم و صابرين و مروان يونس.

 

أوضحت جميلة عوض، أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.


أكدت،  أنها شاركت فى عمل آخر و هو فيلم "المحكمة"  ووصفته بأنه يشبه فيلم "الكباريه" و" الفرح" لانه تم تصويره  فى مكان واحد فقط و يشمل الكثير من الفنانين،  منوهة إلى أن قصة الفيلم مختلفة تماما عن أعمال كثيرة و لم تناقش من قبل فى الدراما المصرية.

جميلة عوض عروستى

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