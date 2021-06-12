جميلة عوض: دورى فى فيلم المحكمة غير مسبوق

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها قامت بالمشاركة فى فيلم “عروستى” و الذى سوف يعرض خلال هذا العام.

وأضافت "عوض" خلال لقائها ببرنامج "اون سيت"، و المذاع على قناة" أون" الفضائية ، أن فيلم " عروستى " يشاركها البطولة فيه عدة فنانين منهم زينب غريب و احمد حاتم و صابرين و مروان يونس.

أوضحت جميلة عوض، أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.



أكدت، أنها شاركت فى عمل آخر و هو فيلم "المحكمة" ووصفته بأنه يشبه فيلم "الكباريه" و" الفرح" لانه تم تصويره فى مكان واحد فقط و يشمل الكثير من الفنانين، منوهة إلى أن قصة الفيلم مختلفة تماما عن أعمال كثيرة و لم تناقش من قبل فى الدراما المصرية.