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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم " العارف " في السينما

العارف
العارف

قررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

 

ويستأنف النجم أحمد عز تصويرمشاهده فى فيلم "الجريمة" نهاية الأسبوع الجارى، حيث بدأ تصوير الفيلم فى الغردقة خلال شهر رمضان الماضى، ثم توقف التصوير

 

فيلم "الجريمة"، من بطولة أحمد عز ومنة شلبى، وتدور أحداثه في السبعينات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.بقيادة المخرج شريف عرفة، الذى يسعى للانتهاء من تصوير الفيلم خلال شهر يونيو المقبل.

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ومن ناحية أخرى ينتظر أحمد عز استئناف موعد تصوير "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز بعد توقف تصويره الفترة الماضية لإنشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، حيث انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداث الفيلم، بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

 

يشار إلى أن أحمد عز شارك خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل “هجمة مرتدة” والذي حقق نجاح جماهيري كبير ومن المقرر انتاج جزء ثاني له ليعرض بموسم رمضان 2022 المقبل.

احمد عز فيروس كورونا احمد خالد صالح كريم عبد العزيز منة شلبي شركة سينرجي موسم رمضان مسلسل “هجمة مرتدة” احمد علاء فيلم العارف

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