فى الحر.. كيف تحصن نفسك ضد كورونا وبشرتك من أضرار الشمس

تتعدد المشاكل التي تصيب البشرة خلال فصل الصيف، وبرغم أهمية التعرض لأشعة الشمس لتعزيز الجسم بفيتامين "د" الذي بدوره يساهم في مقاومة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا أن التعرض لها لفترات طويلة قد يصيب البشرة بأمراض أخرى.

هذا ما يدفع البعض لاستخدام أنواع مختلفة من واقي أشعة الشمس، ولكن هناك العديد من المعلومات المغلوطة المنتشرة حول استخدام الواقي الشمسي بطريقة فعالة وكذلك طرق تنظيف وحماية البشرة.

وتقول أخصائية واستشارية العناية بالبشرة ميرنا كساب أن البشرة قادرة على التأقلم مع تغيرات الطقس التي يسببها فصل الصيف ولكن بعض الممارسات الخاطئة تجعل البشرة ضعيفة وغير قادرة على المقاومة وأكثر عرضة للأخطار والإصابة بالعديد من الأمراض .

وتضيف لـ«صدى البلد» أنه عند التغلب على هذه العادات فإن البشرة ستكون في حالة حماية مستمرة، مع استفادة الجسم من نسبة فيتامين د المطلوبة للجسم، وهذه أبرز النصائح:

- للسيدات المحجبات، جب على من يتحركون خلال فترة النهار بوضع كمية كافية من الواقي الشمسي على المنطقة غير المغطاة بالحجاب.

- استخدام كمية قليلة من واقي أشعة الشمس يقلل من نسبة عامل الحماية، مثلا وضع كمية قليلة من كريم الشمس بعامل حماية 50 تجعل فعاليته تنخفض لتكون بدرجة 30 أو 15.

- وضع الكريم قبل الخروج بـ 15 دقيقة على الأقل، حتى يمثل طبق حماية للوجه.

- المواظبة على استخدام الواقي الشمسي مرة أخرى كل ساعتين خصوصا عند السباحة أو التعرق أو الوقوف لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.

- يجب أن يكون الواقي الشمسي جزء من الروتين اليومي طوال أيام السنة أو على الأقل وضعه في كل مرة عند التعرض للشمس بصرف النظر عن طبيعة الطقس سواء شتاء أو صيف أو خريف.



وأضافت كساب أن واقي الشمس لا يحمي من أشعة الشمس بنسبة 100% لذلك يجب الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان، والبحث عن الأماكن المظله، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.