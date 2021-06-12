عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقدان الشهية.. أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين شخص، بينما تتجاوز الإصابات 175 مليونا.


وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفئة الوحيدة التي يفضل لها أن تتناول اللقاح الصيني لفيروس كورونا هم الذين يتعاطون أدوية للمناعة، لافتا إلى أن اللقاحات آمنة ولا يوجد لها أي آثار جانبية.


وأشار إلى أن 30% من المتعافين من فيروس كورونا يصابون بما يسمى بمتلازمة ما بعد التعافي، موضحا أن أغلب الحالات الآن تعاني من هذه الأزمة والتي تسبب مشكلات تنفسية مع المجهود البسيط وآلام في العظام وفقدان الشهية وصداع والحساسية المفرطة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

 

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمحصل واللقاح، أن متلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا تختلف من شخص لشخص حسب قوة المناعة لدى الشخص، ومن الممكن أن تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

فقدان حاسة الشم فيروس كورونا التعافى من فيروس كورونا ساسي فقدان حاسة الشم والتذوق فيروس كورونا المتعافين من فيروس كورونا اللقاح الصيني وفيات كورونا

ترشيحاتنا

أول تعليق من البرلمان العربي على قرار السعودية الخاص بموسم الحج

نهائي كأس مصر لـ مواليد 2001.. علاء نبيل: سيراميكا فريق قوي

أصيب بـ أزمة قلبية.. "يويفا" والاتحاد الدنماركي يعلنان استقرار حالة إريكسن

في حملة تموينية .. ضبط 67 طن سمك فاسد في البحيرة

لا تأكلوا بعد هذه الساعة.. خبير تغذية يوجه نصيحة عاجلة لمرضى السمنة

خبير تغذية علاجية: الكورس الدُبل يحرق جميع السعرات الزائدة لدى مريض السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

إصابة مرعبة لنجم منتخب الدنمارك أمام فنلندا أثناء المباراة.. وبكاء زملائه

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

لا تغادروا الملعب.. الويفيا يكشف تطورا في تشخيص حالة إريكسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ