فقدان الشهية.. أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين شخص، بينما تتجاوز الإصابات 175 مليونا.



وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفئة الوحيدة التي يفضل لها أن تتناول اللقاح الصيني لفيروس كورونا هم الذين يتعاطون أدوية للمناعة، لافتا إلى أن اللقاحات آمنة ولا يوجد لها أي آثار جانبية.



وأشار إلى أن 30% من المتعافين من فيروس كورونا يصابون بما يسمى بمتلازمة ما بعد التعافي، موضحا أن أغلب الحالات الآن تعاني من هذه الأزمة والتي تسبب مشكلات تنفسية مع المجهود البسيط وآلام في العظام وفقدان الشهية وصداع والحساسية المفرطة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمحصل واللقاح، أن متلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا تختلف من شخص لشخص حسب قوة المناعة لدى الشخص، ومن الممكن أن تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.