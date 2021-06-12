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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و3 أعوام من البناء

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حركة التنسيقية تم تدشينها في يونيو 2018، وكانت نتاج مراحل سبقتها بطلها جيل من السياسيين عاصر العديد من الاحداث على مدار السنوات الماضية، كما تعد حركة جيل كامل.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس التنسيقية.

ووصف الشهابي، الحركة بأنها نتاج عمل وجهود جيل ناضج واجه وعاصر حالة كادت تهدم الكيان الاجتماعي، ومن نتاجها الاجتماع حول فكرتين أساسيتين، الأولى عن مستقبل العمل السياسي في مصر والثانية الحاجة إلى حالة حوار مجتمعي.

وعن فكرة تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال نائب محافظ الجيزة إنها كانت بهدف خلق كيان وأرضية مشتركة تجمع الأفكار السياسية بشكل عام مع إيجاد نوع من التوافق.

وتابع الشهابي أن التنظيمات الحزبية تعد بداية تشكيل نمط جديد من الممارسة، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الوقت لتثبيت الفكرة والمعنى، لأن تدشين التنسيقية لم تكن بهدف القيادة بقدر ما كانت رسالة لرؤية جديدة.

وأضاف أن الآن عبر هذا الجيل يوجد ممارسة قيادة سياسية، وذلك من خلال تدريب الشباب باستمرار، وجذب المتخصصين والقيادات الشابة لمساحة العمل العام، وبالتالي يصبح قريب من العمل السياسي، وبالتالي الانضمام إلى الحزب الذي يعبر عن فكرته.

وتطرق نائب محافظ الجيزة إلى المسئولية التي تقع على عاهله ووصفها بأنها كانت صعبة في البداية، ولكنها تغيرت للأفضل بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجوده باستمرار على أرض الواقع، حيث يخلق عمق التنفيذ السياسي نمطا جديدا، مثل وجود المسئولين مع العامة في الشارع، والذي بدوره يساهم في إيجاد حلول أكثر فعالية.

تضمنت مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

شارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما ناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبلها وخططها القادمة.

ويوافق اليوم السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها في 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتي استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الصالون السياسى نائب محافظ الجيزة الحياة السياسية الحياة النيابية

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