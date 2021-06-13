عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جرها وحاول ابتلاعها.. شابة تنقذ شقيقتها التوأم من بين فكي تمساح ضخم

صدى البلد

تملكت الشجاعة من قلب فتاة حتى تتمكن من إنقاذ شقيقتها التوأم من فم تمساح ضخم حاول ابتلاعها تحت الماء، ولكن الفتاة قاومت بشدة وضربت التمساح بضربات عنيفة في أنفه حتى يحرر شقيقتها من بين فكيه.


وصفت "جورجيا لوري" البالغة من العمر 28 عامًا ، كيف حاربت التمساح الوحش ثلاث مرات ولكمته في أنفه لحماية شقيقتها "ميليسا"، التي تُركت تقاتل من أجل حياتها بعد الهجوم الوحشي الذي تعرضت له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

txt

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

جر التمساح البالغ طوله 7 أقدام ميليسا تحت الماء، في ذلك الوقت فقدت "ميليسا" وعيها ولم تدرك شيء مما حدث، حتى بعد إنقاذها كان لابد من وضعها في غيبوبة طبية.

استيقظت ميليسا منذ ذلك الحين من غيبوبتها، وكشفت جورجيا عن التفاصيل الصادمة لكيفية قفزها في الماء لإنقاذ شقيقتها من البحيرة المكسيكية يوم الأحد.

قالت جورجيا : "كان التمساح يحاول أخذها بعيدًا، ولكن سبحت ورائهم وقمت بتسديد لكمات في أنف التمساح بكلتا قبضتي ، هذا عندما أمسكها من ساقها وأدخلها في لفة الموت، درت حولها وكنت أحاول جرها بعيدًا".

وأضافت "كنت أقوم بضرب التمساح، وذلك عندما أمسك بي وعضت ذراعي، ضربته باليد الأخرى وتركني أذهب، حدث ذلك ثلاث مرات حتى تمكنت من تحرير شقيقتي من بين فكيه".

txt

حقيقة ظهور تمساح في ترعة بـ كفر الشيخ

txt

بشكل مفاجئ.. تمساح ينهى حياة شابة كانت تسبح مع شقيقتها

بعد صد التمساح الضخم سبحت "جورجيا "عائدة إلى قارب سياحي تحتضن أختها بينما اندفع التمساح مرة أخرى نحوهم ولكن أصدقاؤهم ساعدوهم على النجاة منه.

قالت جورجيا  وهي غواصة مؤهلة :" إن المعركة بدت وكأنها استمرت لفترة طويلة، وبدأ الأدرينالين يزداد في جسدي  خلال مقاتلة التمساح الضخم".

موضوعات متعلقة

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

بعد 17 دقيقة من وفاتها.. ممرضة تسرق فيزا متوفية بكورونا لشراء شيبسي وحلوى

آيس كريم وشرائح لحم.. عشاء مميز لـ قادة مجموعة السبع في هذا المطعم

تم تحويل مسارها.. راكب مجنون يفتح باب الطائرة خلال تحليقها في الجو

ترشيحاتنا

شاهد.. 5 من أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن مؤتمر E3

حكم من يصلى وحوله ضوضاء .. الإفتاء تجيب

أولياء أمور مدرسة الشهيد حسين أبوالمجد يستغيثون من إهمال إدارة الطود التعليمية بالأقصر

القانون يمنح المواطن حق الحصول على تعويض 40 ألف جنيه في هذه الحالات

خالد الغندور يكشف دور شيكابالا في وصول الزمالك لنهائي سوبر السلة

جرها وحاول ابتلاعها.. شابة تنقذ شقيقتها التوأم من بين فكي تمساح ضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

بعد خروجها من العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي

افتتاح كوبا أمريكا.. موعد مباراة البرزايل ضد فنزويلا والقنوات الناقلة

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ