جرها وحاول ابتلاعها.. شابة تنقذ شقيقتها التوأم من بين فكي تمساح ضخم

تملكت الشجاعة من قلب فتاة حتى تتمكن من إنقاذ شقيقتها التوأم من فم تمساح ضخم حاول ابتلاعها تحت الماء، ولكن الفتاة قاومت بشدة وضربت التمساح بضربات عنيفة في أنفه حتى يحرر شقيقتها من بين فكيه.



وصفت "جورجيا لوري" البالغة من العمر 28 عامًا ، كيف حاربت التمساح الوحش ثلاث مرات ولكمته في أنفه لحماية شقيقتها "ميليسا"، التي تُركت تقاتل من أجل حياتها بعد الهجوم الوحشي الذي تعرضت له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

جر التمساح البالغ طوله 7 أقدام ميليسا تحت الماء، في ذلك الوقت فقدت "ميليسا" وعيها ولم تدرك شيء مما حدث، حتى بعد إنقاذها كان لابد من وضعها في غيبوبة طبية.

استيقظت ميليسا منذ ذلك الحين من غيبوبتها، وكشفت جورجيا عن التفاصيل الصادمة لكيفية قفزها في الماء لإنقاذ شقيقتها من البحيرة المكسيكية يوم الأحد.

قالت جورجيا : "كان التمساح يحاول أخذها بعيدًا، ولكن سبحت ورائهم وقمت بتسديد لكمات في أنف التمساح بكلتا قبضتي ، هذا عندما أمسكها من ساقها وأدخلها في لفة الموت، درت حولها وكنت أحاول جرها بعيدًا".

وأضافت "كنت أقوم بضرب التمساح، وذلك عندما أمسك بي وعضت ذراعي، ضربته باليد الأخرى وتركني أذهب، حدث ذلك ثلاث مرات حتى تمكنت من تحرير شقيقتي من بين فكيه".

بعد صد التمساح الضخم سبحت "جورجيا "عائدة إلى قارب سياحي تحتضن أختها بينما اندفع التمساح مرة أخرى نحوهم ولكن أصدقاؤهم ساعدوهم على النجاة منه.

قالت جورجيا وهي غواصة مؤهلة :" إن المعركة بدت وكأنها استمرت لفترة طويلة، وبدأ الأدرينالين يزداد في جسدي خلال مقاتلة التمساح الضخم".