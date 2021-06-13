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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطاب عاجل من التعليم للمديريات يكشف خطة حماية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات من كورونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بتفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمنع انتشار فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التعليمات التي تلقتها المديريات لحماية لجان الامتحانات من كورونا :


إجراءات يجب الالتزام بها قبل دخول الطلاب للجان الامتحانات 

 - التزام المراقبين بالكمامات طوال فترة عملهم وتوفير سبل الحماية لعمال النظافة

- التهوية الجيدة لقاعات الامتحانات والتي يفضل أن تعقد في الأماكن المفتوحة

- اتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة لعقد الامتحانات وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه

- يتم توزيع المقاعد بحيث يكون بين كل طالب وآخر 2 متر على الأقل من جميع الجهات

- في حالة وجود مبردات لمياه يجب توفير الأكواب أحادية الاستخدام

- الالتزام بالنظافة العامة وتوفير المناديل الورقية احادية الاستخدام وسلات القمامة والتخلص الفوري من النفايات بطريقة آمنة

- نشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى

- ضرورة قيام أهل الطالب بإبلاغ الإدارة التعليمية في حالة إصابة الطالب قبل الامتحان لتوفير مكان مناسب لتأدية الامتحان

-تخصيص قاعة منفصلة للطلاب المشتبه في إصابتهم وقاعة أخرى للحالات المصابة

- توفير أحواض غسيل الأيدي والصابون والمناديل الورقية بدورات المياه الملحقة

- وضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول

-قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات متخصصة لهم

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 خلال تواجد الطلاب بـ قاعات الامتحان 

-إلتزام كل طالب بالكمامة طوال فترة الامتحان

- يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدي قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان

- خروج الطلاب بانتظام ( طالب يليه طالب بفترة زمنية قصيرة ) بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم

تطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل إمتحان

- ضرورة إبلاغ رئيس اللجنة فوراً للزائرة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه على أيا من الطلاب أو المراقبين.

- منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس

 

إجراءات المنطقة / الإدارة الصحية الوقائية 

-توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه

- تكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

- حصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية

- متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الإمتحان ومتابعة حالتهم الصحية في الإمتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة


إجراءات الإدارة التعليمية / الجامعية 

- متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية

- التأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب

- متابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة

خطاب التعليم للمديريات

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الصحة كورونا امتحانات اجراءات قاعات الامتحان الثانوية العامة

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