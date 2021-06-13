رسالة مؤثرة من الأهلي لـ تريزيجيه عقب زيارته لمران الفريق

وجه الأهلي رسالة لـ محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الإنجليزي رسالة له عقب زيارته لمران الفريق وجلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددا من الصور له خلال الزيارة.

وعلق: "ذكريات لا تنسى لتريزيجيه في ملعب التتش".

حرص المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، على زيارة مران فريق الأهلي اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش.

وقام تريزيجيه بزيارة فريقه القديم والتقى باللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسمياني، ودار حوار قصير معه.



ورحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعب السابق ووصفه بالابن الوفي للأهلي.

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم، الأحد، محمود تريزيجيه نجم الأهلي السابق والمحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت اليوم.